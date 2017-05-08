Писарев: Слабость «Зенита» и ЦСКА позволила «Спартаку» стать чемпионом России
МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский «Спартак», ставший чемпионом России по футболу, не испытывал достойной конкуренции со стороны ЦСКА и санкт- петербургского «Зенита» в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок «Спартака» Николай Писарев.
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В воскресенье «Спартак» стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как «Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать
«Я думаю, что Массимо Каррере (главному тренеру “Спартака”) удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в “Спартаке”.
«Но от этого чемпионство менее приятным не становится, — продолжил он. — Болельщики заждались этого золота, ведь у “Спартака” самый массовый
«Спартак» стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы — ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому «Спартаку» нужно быть готовым, — резюмировал Писарев.
«Спартак» прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03
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