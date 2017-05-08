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8 мая 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Писарев: Слабость «Зенита» и ЦСКА позволила «Спартаку» стать чемпионом России

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Московский «Спартак», ставший чемпионом России по футболу, не испытывал достойной конкуренции со стороны ЦСКА и санкт- петербургского «Зенита» в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок «Спартака» Николай Писарев.

По мнению бывшего игрока <nobr>красно-белых</nobr> Спартка стал похож на команду европейского уровня. Увеличить
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В воскресенье «Спартак» стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как «Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать красно-белых.

«Я думаю, что Массимо Каррере (главному тренеру “Спартака”) удалось организовать команду, она играет, как хороший европейский клуб. Футболисты показали свою тактическую обученность, плюс свою положительную роль сыграла атмосфера в “Спартаке”. Во-вторых, у московского клуба отсутствовали достойные конкуренты. В этом году очень слабый “Зенит”, не сильный ЦСКА и пока не сильный “Краснодар” в силу своего подбора футболистов, из которых Игорь Шалимов (главный тренер краснодарской команды) выжимает максимум», — заявил Писарев.

«Но от этого чемпионство менее приятным не становится, — продолжил он. — Болельщики заждались этого золота, ведь у “Спартака” самый массовый фан-клуб, поэтому счастливых людей больше, чем огорченных. Я думаю, что болельщики любой другой команды понимают, что в этом сезоне они не заслуживали первого места».

«Спартак» стал похож на европейскую команду, но хватит ли этого болельщикам? Спартаковцы — ребята со вкусом, требовательные, они хотят получать удовольствие, как в театре и кино. К этому «Спартаку» нужно быть готовым, — резюмировал Писарев.

«Спартак» прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

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