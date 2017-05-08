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8 мая 2017, 15:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нигматуллин: Большая армия болельщиков «Спартака» заждалась чемпионства

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился эмоциями от завоевания красно-белыми чемпионского титула.

Это стало известно после того, как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы обойти московский клуб в таблице РФПЛ.

«Очень здорово, что «Спартак» стал чемпионом. Я сейчас нахожусь на фестивале «Спортивная волна» в Турции, где очень много людей, и из них примерно 200 болельщиков «Спартака». Новость застала нас всех вместе, и вчера было настоящее пиршество. Уверен, что сегодня оно продолжится, будем праздновать в рамках приличного. Играем в футбол в приподнятом настроении и отмечаем.

Для меня это важная победа, и настроение хорошее. «Спартак» для меня не пустой звук, ведь именно его победы стали для меня главной мотивацией стать вратарём. Я смотрел на Рината Дасаева и любовался «Спартаком». Пускай на меня не обижаются болельщики других команд, например «Локомотива». Я люблю «Локо», просто по-своему, как и «Рубин», который из моего родного города. Но «Спартак» — это команда, за которую я болею с детства.

В чемпионском сезоне «Спартака» мне очень запомнились две победы над ЦСКА. Также эффектная победа над «Зенитом» в Москве. Не могу забыть и две пощёчины от «Ростова» и «Крыльев Советов». Видимо, они были нужны в воспитательных целях. В целом сезон оставил прекрасное впечатление, всё было на позитиве. У «Спартака» самая большая армия болельщиков, которая заждалась этого чемпионства, — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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