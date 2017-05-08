Юран: «Спартак» провалился бы в чемпионате РФПЛ на багаже Аленичева

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В воскресенье «Спартак» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб в турнирной таблице. Это чемпионство стало первым для красно-белых с 2001 года.

«Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в “Спартаке” в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы», — считает Юран.

«Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца “убивалась”. Наверное, это чемпионство — заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки», — добавил собеседник агентства.

По его мнению, «Спартак» абсолютно заслуженно стал чемпионом России. «Я рад за болельщиков, “Спартак” — номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но “Спартак” реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство», — отметил Юран.

«Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три- четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню», — подытожил собеседник агентства.