Промес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес на русском языке поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Сообщение футболиста размещено в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В воскресенье «Спартак» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России после того, как
«Я безумно рад получить этот кубок (вручаемый чемпиону России — прим. ТАСС), — написал Промес. — И очень горжусь, что он попадет к тем, кому принадлежит — нашим фанатам. Спасибо за вашу поддержку и отдельное спасибо моей команде и тренерам».
Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» за €11 млн, его соглашение с московским клубом рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 голевых передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter