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8 мая 2017, 13:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Промес на русском языке поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес на русском языке поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Сообщение футболиста размещено в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Полузащитник также выразил слова благодарности всей команде и тренерскому штабу <nobr>красно-белых.</nobr> Увеличить
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В воскресенье «Спартак» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России после того, как санкт-петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку» (0:1) и лишился шансов догнать московский клуб. Красно-белые завоевали чемпионский титул впервые с 2001 года.

«Я безумно рад получить этот кубок (вручаемый чемпиону России — прим. ТАСС), — написал Промес. — И очень горжусь, что он попадет к тем, кому принадлежит — нашим фанатам. Спасибо за вашу поддержку и отдельное спасибо моей команде и тренерам».

Промес перешел в «Спартак» из голландского «Твенте» за €11 млн, его соглашение с московским клубом рассчитано до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 голевых передач.

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