Дмитрий Комбаров: Чемпионства ждал всю жизнь. Даже слезы навернулись

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— Расскажите, как отмечаете чемпионство, где встретили это известие?

— С семьей и с друзьями нахожусь за городом в поселке Завидово. У нас собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство — наша общая победа с фанатами «Спартака». Я ждал его всю свою жизнь.

— Слезы не навернулись, потому что у многих болельщиков они сейчас есть?

— Конечно, навернулись. Добившись того, к чему я шел всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. Не знаю, сколько они продлятся. С того момента, как прозвучал финальный свисток матча «Зенита» с «Тереком», я еще ни разу не присел. Хожу туда-сюда. Такие эмоции переполняют! Друзья звонят, поздравляют. Как прозвучал финальный свисток, прошло уже больше часа и я до сих пор не убираю телефон в карман. Люди звонят, пишут. Ребята тоже друг другу уже поздравили.

— То есть вы чувствуете скорее прилив сил, чем опустошение?

— Да, взрыв эмоций. Адреналин сейчас просто зашкаливает.

— Много нервов затратили при просмотре матча в Питере?

— Очень много. Даже не знаю, как это описать словами, потому что эмоции просто переполняют. Особенно начал нервничать в начале второго тайма. Там было несколько моментов, когда поле могло подвезти, рикошеты были от газона. В общем, очень нервная игра для нас получилась, но самое главное, что все сложилось так, как сложилось.

— Теперь понимаете чувства болельщиков, которые на эмоциях следят за игрой «Спартака» и так же переживают?

— Я это всегда знал, потому что когда не играл из-за желтых карточек или по каким-то другим причинам и сидел на трибуне — все ощущалось более нервно и намного тяжелее, чем когда находишься на поле. В сто тысяч раз.

— Массимо Каррера сказал, что его успех заключается в том, что он сумел создать из команды семью. Это чувствуется?

— За все время пребывания в «Спартаке» я первый раз сталкиваюсь с таким единением команды. У нас самый настоящий дружеский семейный коллектив.

— Что кроме медалей оставите себе на память об этом сезоне?

— Футболки, бутсы, другую атрибутику. Кстати, я заказал книгу с фотографиями. Много чего останется.

— Друзья уже просят что-то на память о сезоне?

— Это происходило все время на протяжении моей карьеры. А сейчас вообще какой-то особенный всплеск. Конечно, в силу своих возможностей всегда дарю друзьям сувениры, шарфы, майки, другие презенты.

— Сейчас можно услышать выражение «диванный чемпион». Вам все равно, как становиться чемпионами, или лучше было оформить его в своей игре?

— Не важно, как мы стали чемпионами. Самое главное, что стали. Мы добыли золотые медали вследствие двадцати семи туров. Была проделана огромная работа и тренерским штабом, и футболистами, и руководством клуба, в общем, всем коллективом, который нам помогал и армией поклонников, которая гнала нас вперед. У нас всегда были тесные отношения с болельщиками.

— Когда поверили, что «Спартак» уже не упустит первую строчку?

— До последнего момента я не люблю загадывать и говорить наперед то, чего еще не знаю. Меня друзья и болельщики еще за несколько туров до этого поздравляли с чемпионством, и я им всегда говорил, что не надо сейчас поздравлять, потому что еще ничего не решено. Когда оформимся официально — тогда и будете поздравлять.

— «Спартак» после четвертого тура обосновался на первом месте и оставался на нем весь сезон.

— Об этом можно сказать тем людям, которые считают, что мы выиграли золотые медали случайно, что нам просто повезло. Пусть они посмотрят таблицу и убедятся, что мы практически с самого начала чемпионата шли на первом месте. Лично я не вижу в этом никакой случайности.

— Вообще в этом сезоне было много везения или всего приходилось добиваться «на жилах»?

— Исключительно «на жилах».

— Останется ли у команды мотивация на концовку чемпионата? Все-таки он продолжается.

— Конечно. У нас есть возможность установить рекорд — заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезна мотивация.

— Именно «Терек», обыграв «Зенит», помог «Спартаку» оформить чемпионство. С южанами вам играть последний домашний матч. Символично?

— Обязательно позвоню и напишу своим друзьям, которые играют в «Тереке». Олегу Иванову. Выскажу слова благодарности, что они добились очень тяжелой победы. Поздравлю с этим.

— Чем вам запомнится этот сезон, если не говорить о чемпионстве?

— Если честно, было очень много моментов, которые мне запомнились. Не только те, что касаются игры. Много таких моментов происходило в раздевалке, в тренировочном процессе. Конечно, этот сезон я всегда буду вспоминать с теплотой, потому что он стал для нас чемпионский. Это история. Сегодня лично для меня и для всех поклонников «Спартака» великий день.