Каким вы запомнили сезон 2001 года — последний чемпионский вплоть до нынешнего?

Виктор Булатов, бывший полузащитник, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— Сезон для «Спартака» складывался сложно. «Торпедо» было сильным, в нём как раз начинали играть Игорь Семшов и Константин Зырянов. ЦСКА и «Локомотив» не отставали, а «Крылья Советов» так вообще выстрелили и по итогам первого круга возглавляли турнирную таблицу. Всё решалось в матче предпоследнего тура с «Зенитом». Для нужного результата нам хватило бы и ничьей, однако питерцы открыли счёт, и нам пришлось включаться по максимуму. Игра давалась тяжело, буквально на жилах тот матч тянули, лёгкость в движениях вообще отсутствовала! Сначала Титов сравнял, позже Баранов вывел нас вперёд. Ну, а Парфёнов с пенальти установил окончательный счёт встречи 3:1 в нашу пользу. Победа была добыта на характере.

Дмитрий Парфёнов, экс-защитник, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— Команда менялась, пришла большая группа новых футболистов. Нужно было время на адаптацию, мы сыгрывались уже по ходу сезона. Пресса и телевидение нас не жаловали, давление было огромным. «Спартак» оформлял чемпионство в предпоследнем туре с «Зенитом». Питерцы тоже боролись за медали, поэтому игра проходила в напряжённой борьбе. Гости хорошо начали, забили гол, нам нужно было исправлять ситуацию. Вот уже счёт 2:1 в нашу пользу, а я иду пробивать 11-метровый. В голове одно — нужно забить и снять все вопросы о победе. Вколотил «гвоздь» в крышку и почувствовал, что мы своё уже не упустим. После финального свистка все понимали, что мы — чемпионы. Сделали круг почёты по «Лужникам» для своих болельщиков. В том сезоне, кроме них в нас никто больше не верил.

Игор Митрески, экс-защитник, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— То, что «Спартак» станет чемпионом, мы понимали уже за три-четыре тура до окончания сезона.

Егор Титов, экс-полузащитник, капитан и чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— В день «золотого» матча с «Зенитом» мы могли стать чемпионами шестой раз подряд, и поэтому интерес от болельщиков был небольшой, люди привыкли к победам. Заголовки в газетах гласили, что болельщиков «Зенита» в Лужниках будет 15 тысяч — больше, чем спартаковцев. Мы выходили на матч из подтрибунки и смотрели: неужели так и будет?! Смеялись даже: может, проиграем хоть раз чемпионство и людей на трибунах будет больше? В итоге процентов 40 зрителей в «Лужниках» болели тогда за «Зенит». Хорошо, что мы в итоге смогли отыграться после быстрого гола Аршавина. Атака, в которой я забил первый матч «Спартака», стала, наверное, классической: Левицкий быстро разыграл мяч на Парфёнова, тот в касание на Баранова, Вася прошёл метров 10 и отдал Бесчастных. Это было на линии штрафной, Бесчастных спиной к воротам обработал, в одно касание дал мне, и в падении я забил. До матча мы очень долго с Димой Парфёновым, в рабочих перчатках, рисовали футболку «Кто мы? Мясо!». Первая была браком, вторую уже сделали красиво, и я показал футболку с этой надписью после гола в ворота Малафеева.

Владимир Бесчастных, бывший нападающий, чемпион в составе «Спартака» 2001 года:

— Чемпионство «Спартака» 2001 года — это медали, которые были добыты в упорной борьбе. В 90-ых, при всём уважении к соперникам, мы были выше их на голову, и первое место в таблице было вопросом времени. А к 2001 году конкуренты заметно подтянулись к «Спартаку». И «Локомотив» претендовал на «золото», и «Зенит» был неподалёку. Волнительно было. Тем не менее, в упорной борьбе мы обыграли «Зенит» и взяли своё.

Шестое чемпионство «Спартака» кряду тогда воспринималось обыденно?

Виктор Булатов:

Цитата — Честно говоря, какой-то сумасшедшей радости от того, что мы стали чемпионами, не было.

Для меня то «золото» стало третьим подряд, да и титулы «Спартака» на тот момент воспринимались как должное. Чемпионство отмечали позже, в январе. Как обычно — в Доме молодёжи на Фрунзенской. Было красочное торжество, хороший банкет, много известных артистов. Начиная с Алсу и Кристины Орбайкайте, и заканчивая Михаилом Кругом. В «Спартаке» слушали Круга, но в тот вечер ему по каким-то причинам не дали спеть. Зато мы пообщались, посидели за одним столом. Михаил был давним поклонником «Спартака».

Дмитрий Парфёнов:

-Не понимаю, как можно пресытиться медалями или первым местом. Это ерунда полнейшая! Для новеньких ребят, пришедших в «Спартак» это чемпионство было вообще первым. Как, например, для Владимира Бесчастных, который вернулся после долгой паузы. Это же новые эмоции! В раздевалке точно не было ни одного грустного человека, руководство и игроки — все были счастливы! Что касается премиальных, то в этом плане руководство «Спартака» нас никогда не обижало. Если бы не побеждали, их бы попросту не было, отсюда и такой максимализм! (Улыбается). На самом деле деньги для нас никогда не были на первом плане, была задача выходить и побеждать. На счёт финансов всё было оговорено в начале сезона и за Кубок России или чемпионство поощрение было максимальным. Схема простая — выиграл, заработал, получил.

Игор Митрески:

— Чемпионство «Спартака» было чем-то самим собой разумеющимся. В команде играли сильнейшие, такие мастера, как Титов, Ананко, Ковтун. Легионеров было мало. «Спартак» тогда был на голову выше любой команды.

Юрий Ковтун:

— Я пришёл в «Спартак» из «Динамо», ещё не зная громких побед. Но они начали приходить (улыбается). Первое чемпионство со «Спартаком» в 2000 было для меня более запоминающимся, нежели «золото» 2001 года. К тому времени я уже знал, что такое быть чемпионом, поэтому воспринимал происходящее более-менее спокойно. Конечно, внутри ничего не утихало, мы знали, что не имеем права занять место, ниже первого. Но первое со «Спартаком» чемпионство всё-таки запомнилось мне больше.

Владимир Бесчастных:

— Для меня это были особенные эмоции. Для кого-то в том «Спартаке» то чемпионство стало шестым подряд, а я-то только приехал! Очень хотел стать чемпионом, соскучился по первому месту, потому воспринял всё с большим удовольствием. Рады были все, конечно, но каждый воспринимал «золото» по-своему. Кто-то — как должное, а я, как только вернувшийся в команду, которая борется за первое место.

Если бы вам тогда сказали, что «Спартак» станет чемпионом лишь через 16 лет…

Виктор Булатов:

— Сказал бы, что это что-то невероятное, из области фантастики. Хотя уже тогда понимал, что в следующем сезоне наше чемпионство будет под большим вопросом. Конкуренты набирали форму, укреплялись легионерами, а в «Спартаке» был какой-то застой. Прежде всего, это касалось финансовой части. В том же ЦСКА, «Локомотиве» условия были лучше, сильные футболисты шли туда, а не в «Спартак». Никто уже не хотел играть за ромбик, как это делали мы, ставя подписи под пустыми контрактами. У нас не было космических зарплат, больших премиальных. Условия были очень скромными. Но я даже не мог предположить, что в плане титулов всё будет складываться настолько плохо!

Дмитрий Парфёнов:

— Не поверил бы ни за что в жизни. Представьте, мы — чемпионы. Конечно, понимаешь, что в следующем сезоне нужно выкладываться в три раза больше, что конкуренты не спят, а конкуренция становится всё жестче. Но целых 16 лет… Нет, и ещё раз нет!

Игор Митрески:

— Когда я уходил из «Спартака», были перестановки среди руководства и тренеров. Именно с этим, на мой взгляд, связана чёрная полоса. Ожидал, что пару лет будет так, а потом всё наладится. Но я ошибся: не думал, что столь большой период у «Спартака» не будет титулов.

Юрий Ковтун:

— Такого никто не мог предугадать. Это сейчас, спустя годы, можно сделать какие-то выводы по поводу тогдашнего происходящего в «Спартаке». В то время никто не мог предположить, что команда на столько лет останется без чемпионств. Но сейчас это уже почти произошло, поэтому ждём и надеемся!

Владимир Бесчастных:

— Никогда бы не подумал, что так будет. Но мы так хорошо отпраздновали чемпионство, так дорожили той победой, что, видимо, что-то понимали внутри себя. Было неизвестно, как сложится наша судьба в ближайшие годы. Понимали, что так доминировать над соперниками уже не получится. Появился ЦСКА, в «Зените» — молодые ребята, тот же «Локомотив. У них было хорошее финансовое положение, они становились сильнее. Было понятно, что дальше будет только сложнее. Пришло новое руководство, и было ощущение, что грядут перемены. Вот пример: мой лучший партнёр по атаке в «Спартаке»… да и вообще в карьере — а я со многими играл — Робсон. Мы с ним здорово сыгрались, у обоих была отличная результативность, и понимали друг друга прекрасно. И тут выясняется, что с ним не продлевают контракт. Вот такие изменения. Как показала история, это не последний подобный случай. При этом на смену хорошим качественным футболистам, приходили ребята уровнем ниже.

Что-то изменится после того, как вы перестанете быть «последним спартаковским чемпионом»?

Виктор Булатов:

— Не считаю себя каким-то хранителем чемпионских регалий. Мне не жалко расставаться со званием последнего чемпиона «Спартака», ведь болельщики всё помнят! Мне будет приятно, если красно-белые вновь станут чемпионами. Я искренне порадуюсь за свой бывший клуб и его болельщиков.

Владимир Бесчастных:

— Я уже опытный человек в этом плане.

Цитата Хорошо, что команда, которой ты отдал столько лет карьеры, вновь стала чемпионом. Как можно испытывать к этому ревностные чувства?

Нужно жить дальше. Значит, наше поколение будет предпоследним чемпионом «Спартака», а не последним. Никто же наш титул не отбирает. Мы как были первыми, так ими и остались.

Игор Митрески:

— Что поделать, такова футбольная жизнь! Я не такой человек, чтобы желать быть последним чемпионом. Все мои медали, которые я брал со «Спартаком», у меня. Приятно, как бывшему красно-белому, хранить это всё у себя в голове.

Футбол, который поставил Массимо Каррера команде, — спартаковский?

Виктор Булатов:

— Стиль игры, который демонстрирует команда, вряд ли можно назвать чисто «спартаковским» в том понимании, каким он был в 90-ых годах. Но учитывая, что команда 16 лет не была чемпионом, сейчас самое главное — результат. Каррера сам говорил, что не любит долгое развитие атаки, вертикальный футбол. Ему удалось сплотить команду, а это самая важная составляющая успеха. Чем «Спартак» лучше других в этом сезоне? Он выглядит единым целым во всех отношениях. Команда стабильнее других, физически мощнее. Чувствуется, что сами футболисты нацелены на первое место.

Дмитрий Парфёнов:

— Для каждого это понятие разное. Сейчас какие-то игровые моменты, суперконтроль и отлаженное до автоматизма взаимодействие уходит в угоду результату. Очки — вот что главное. Футболисты «Спартака» терпеливо делают то, что от них требует главный тренер. Главное добиться конечной цели, а «спартаковский» это футбол или не «спартаковский» — неважно, никто на это внимания не обращает. Это не значит, что «Спартак» некрасиво играет. Красно-белые играют так, как им позволяет первое место. В этом году «Спартак» однозначно заслужил чемпионство, всё остальное — вопросы соперников. Конкуренты могут говорить всё, что угодно, только почему-то они не на первом месте в таблице.

Игор Митрески:

— От «спартаковского» стиля мало что осталось. Футбол в принципе изменился, стало больше длинных передач. Много легионеров, каждому и не объяснишь, что такое «спартаковский» футбол. Нужно больше своих воспитанников, знающих, что это. Из тех футболистов остался только Александр Самедов, он понимает, что такое «спартаковская» игра. Именно он ассоциируется у меня с нынешним «Спартаком».

Олег Романцев, главный тренер «Спартака"-2001:

— Смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё десять не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — его величество результат. Но тот стиль, который проповедовал «Спартак» в те годы жив и развивается. В него играет «Барселона», другие команды. Та же схема с одним чистым форвардом считается прогрессивной, эффективной.

В чём «Спартак» лучше других в этом сезоне?

Виктор Булатов:

— Нынешний «Спартак» у меня ассоциируется с Артёмом Ребровым, Денисом Глушаковым, Романом Зобниным и КвинсиПромесом. Артём проводит очень уверенный сезон, он внёс большой вклад в дух команды. Много моментов, где Ребров выручает, бросается в любое единоборство. Видно, что он готов умереть на поле. Другие ребята это тоже видят, а когда в воротах надёжно, то это передаётся всей команде. Глушаков — это душа «Спартака». Забивает много решающих мячей, да и по всем показателям Денис — лидер. По духу, по игре. Можно сказать, что он и есть тот самый костяк, на котором держатся все результаты. Рома Зобнин — мотор команды. Он придаёт ей ту динамику, которую так любит Каррера. Зобнин отличается хорошими физическими данными, плюс является универсалом. Таким люди бесценны. В этом году, будучи в «Спартаке», Зобнин превратился в зрелого мастера. Ну, а Промес — это вишенка на торте! Быстрый, взрывной футболист. Индивидуально сильная единица, которая может решить исход любого матча. Голландец является украшением нашего чемпионата.

Дмитрий Парфёнов:

— Лучше самого Массимо на этот вопрос вам никто не ответит.

Цитата Очевидно, что команда стала единым целым. Это живой организм. Отсюда и итог — пока кто-то разбирался внутри себя, «Спартак» набирал очки и ушёл вперёд.

Догонять уже поздно. Не стал бы выделять в команде кого-то одного, воспринимаю «Спартак» как единое целое. Отметил бы болельщиков, которым хватило терпения столько ждать чемпионства. Кто бы что ни говорил, а у «Спартака» их целая армия! Это клуб номер один по болельщикам в России.

Игор Митрески:

— В физическом и тактическом плане. Аленичев, Титов и Ананко заложили фундамент. Они ушли, но осталась хорошая игра. Сейчас Каррера сделал упор на хорошую оборону, быстроту и контратаки. Думаю, он должен остаться в «Спартаке» надолго. Все понимают, что нужно двигаться дальше, к хорошему результату в Европе. Массимо долгое время был помощником, всему научился. Каррерахорош тем, что не производил больших изменений. Он двигался дальше с этим составом.

Юрий Ковтун:

— Сейчас «Спартак» сплочён как никогда, поэтому единственная ассоциация с его успехом — это слово «команда». Каждый игрок привнёс что-то своё. Не хочется выделять какие-то фамилии, пусть это проверится годами. Ведь о звёздах старшего поколения и моего времени говорят до сих пор. В какой-то степени мы были продолжателями славной истории «Спартака». Вот если через десять лет так же будут отзываться о нынешних спартаковцах, то тогда их можно будет выделить.

Владимир Бесчастных:

— Это комплекс: подобрались высококлассные игроки, наладилась атмосфера, появились лидеры, дисциплина. За счёт чего-то одного не выиграли бы. Знаю лично Дениса Глушакова и Артёма Реброва. Это те люди в «Спартаке», которые живут по тем нашим старым правилам, когда ветераны имеют один вес, а кто помоложе — должен прислушиваться.

Егор Титов:

— То, что сегодня происходит в «Спартаке», — это мы потихоньку и пытались построить. Увы, нас там уже нет. Сегодня есть команда. Есть общение, дружба, все ребята вместе. Один за всех — и все за одного. Мы это пытались сделать, но не хватило времени.

Олег Романцев:

— По моим ощущениям, у ребят стала сильнее самоотдача. К тому же у «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся — болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать: «Спартак» — чемпион!. 16 лет не кричали.