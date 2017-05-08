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8 мая 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Урала» обыграли «Крылья Советов» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 8 мая — Р-Спорт. Футболисты екатеринбургского «Урала» ввосьмером добились победы над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура первенства России среди молодежных команд.

Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Артем Юсупов (15-я и 89-я минуты) и Александр Ставпец (69). У гостей с пенальти отличился Геннадий Киселев (82), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Урала» Дмитрий Боровков (23).

«Урал» играл в меньшинстве с 12-й минуты, когда был удален Максим Горин, а во втором тайме поле покинули еще два игрока хозяев — Боровков (77) и Эдуард Валиахметов (81).

Основные составы «Урала» и «Крыльев Советов» сыграют друг с другом в рамках 27-го тура чемпионата России также в понедельник.

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