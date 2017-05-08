Каррера признался, что не ожидал домашнего поражения ФК «Зенит» от «Терека»

«Спартак» в воскресенье после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура досрочно стал чемпионом России, завоевав титул впервые с 2001 года.

«Не буду скрывать и стесняться: мы заплакали, — ответил Каррера на вопрос о первых эмоциях от завоевания титула. — Мы — это я и моя жена Пинни. Пинни всегда разделяет со мной все наши победы и невзгоды, как и две мои дочери. Так что это и их скудетто тоже! Мы с Пинни смотрели матч “Зенит” — “Терек” в одном из московских ресторанов. Признаюсь, не очень-то ожидали, что “Зенит” может не выиграть, а тем более проиграть на своем поле в этом матче, но футбол есть футбол. Тем неожиданнее то, что мы стали чемпионами уже сейчас».