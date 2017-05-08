Газзаев: «Спартаку» необходимо усилить оборону под Лигу чемпионов

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«Спартак» 7 мая стал 10-кратным чемпионом России. Это стало известно после того, как санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно-белых в турнирной таблице. «Спартак» выиграл чемпионат страны впервые с 2001 года. В сезоне-2017/18 столичная команда будет представлять Россию в Лиге чемпионов.

«Во-первых, я поздравляю “Спартак” с чемпионством. Команда больше всех хотела взять титул, и она это сделала. Это очень важный шаг, особенно после шестнадцатилетнего перерыва. Титул важен с точки зрения становления и перспектив клуба, с точки зрения амбиций в Лиге чемпионов и следующем сезоне», — сказал Газзаев.

«Теперь ответственность игроков, тренерского штаба “Спартака” станет гораздо выше, все команды будут смотреть на них как на лидеров первенства, — продолжил он. — Сейчас можно долго рассуждать, показал ли “Спартак” в этом сезоне чемпионскую игру или нет. Турнирная таблица — это зеркало чемпионата, это главный показатель, все остальные слова бессмысленны. Хочется пожелать им достойно выступить в главном европейском турнире — Лиге чемпионов».

«Перед европейским турниром команде стоит значительно усилиться.

Цитата Я думаю, что “Спартаку” необходимо в первую очередь усилить оборону, нужен еще один креативный футболист в центральную зону.

Не помешает и сильный фланговый нападающий, который будет не хуже Промеса. А задача на новый сезон понятна — повторение успеха в чемпионате России и удачное выступление в Лиге чемпионов, других просто быть не может", — подытожил специалист.

Чемпионат России завершится 21 мая.