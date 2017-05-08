Так сколько лет без побед?
Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко попробовал высказаться по теме, которая для многих оказалась неожиданно злободневной: так сколько лет «Спартак» не был чемпионом?
Активно ведут дискуссии не только журналисты, но и болельщики в социальных сетях:
Спартаковские «болелы» настаивают на 14 или 15 годах, другие — на 16.
Мне это напомнило сразу несколько примеров. Году в 1993-м, в пору столкновений между исполнительной и законодательной ветвями власти в России, пресса, которая была подконтрольна президенту и правительству, писала слово «парламент» с маленькой буквы, а «президент» и «правительство» — вопреки нормам русского языка — писали с большой. Пресса, которая сочувствовала парламенту, писала эти слова с точностью до наоборот. Не правы были и те, и другие: все это пишется с маленькой. В
Цифры имеют свою магию, свое особое очарование. Миллениум — приход нового тысячелетия — отмечали по всему миру в тот момент, когда уходил 1999-й и сменялся 2000-м, хотя для любого смыслящего в математике очевидно, что новый век и новое тысячелетие стартовали только годом позже.
Моя бабушка, профессиональная машинистка, набивавшая по 50 страниц машинописного текста в день, искренне недоумевала, когда за день печатала страницы, к примеру, с середины 1-й по середину 50-й: почему при подсчете получается, что она сделала не норму, а только 49 страниц?
Если ЦСКА выигрывал, к примеру, чемпионство в 2014-м, а потом повторил успех в 2016-м, то сколько лет он был без чемпионств? Разумеется, не два года, а только один год. Как «Локомотив», который первенствовал в 2002-м, а потом в 2004-м — тоже не два года, а именно один. Поэтому не вижу оснований спорить с оценкой «15 лет без побед».
Если уж быть совсем точным, то чемпионство к «Спартаку» пришло спустя 15,5 (пятнадцать с половиной) лет. Но «15,5 лет без побед» — уж совсем нелепость. Правда, таково печальное футбольное наследие весьма специфического футбольного руководителя Сергея Фурсенко, поменявшего времена года в стране, где в году минимум шесть месяцев случается зима. Есть только один клуб, кстати, который получит ровненькие цифры — это «Динамо» (если, конечно, в его жизни
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