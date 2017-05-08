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8 мая 2017, 12:17 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Так сколько лет без побед?

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко попробовал высказаться по теме, которая для многих оказалась неожиданно злободневной: так сколько лет «Спартак» не был чемпионом?

Красно-белые минувшим вечером официально оформили чемпионство (правда, сделали это руками «Зенита» и «Терека»). И теперь звучат весьма различные оценки: одни твердят, что «Спартак» оформил чемпионство спустя 16 лет, другие говорят про 15 лет без побед. Есть и те, кто твердит, что сезонов без «золота» было 14 (с 2002 по 2010 годы и с 2012 по 2016 годы, в 2011 титул из-за реформ не разыгрывался) — значит, надо говорить про 14, а не про 15 и 16.

Активно ведут дискуссии не только журналисты, но и болельщики в социальных сетях:

Спартаковские «болелы» настаивают на 14 или 15 годах, другие — на 16.

Мне это напомнило сразу несколько примеров. Году в 1993-м, в пору столкновений между исполнительной и законодательной ветвями власти в России, пресса, которая была подконтрольна президенту и правительству, писала слово «парламент» с маленькой буквы, а «президент» и «правительство» — вопреки нормам русского языка — писали с большой. Пресса, которая сочувствовала парламенту, писала эти слова с точностью до наоборот. Не правы были и те, и другие: все это пишется с маленькой. В какой-нибудь Германии таких орфографически-политических проблем никогда не возникло бы — там все существительные пишутся с большой буквы, без исключений. А у нас даже правописание становится политически мотивированным.

Цифры имеют свою магию, свое особое очарование. Миллениум — приход нового тысячелетия — отмечали по всему миру в тот момент, когда уходил 1999-й и сменялся 2000-м, хотя для любого смыслящего в математике очевидно, что новый век и новое тысячелетие стартовали только годом позже.

Моя бабушка, профессиональная машинистка, набивавшая по 50 страниц машинописного текста в день, искренне недоумевала, когда за день печатала страницы, к примеру, с середины 1-й по середину 50-й: почему при подсчете получается, что она сделала не норму, а только 49 страниц?

Если ЦСКА выигрывал, к примеру, чемпионство в 2014-м, а потом повторил успех в 2016-м, то сколько лет он был без чемпионств? Разумеется, не два года, а только один год. Как «Локомотив», который первенствовал в 2002-м, а потом в 2004-м — тоже не два года, а именно один. Поэтому не вижу оснований спорить с оценкой «15 лет без побед».

Если уж быть совсем точным, то чемпионство к «Спартаку» пришло спустя 15,5 (пятнадцать с половиной) лет. Но «15,5 лет без побед» — уж совсем нелепость. Правда, таково печальное футбольное наследие весьма специфического футбольного руководителя Сергея Фурсенко, поменявшего времена года в стране, где в году минимум шесть месяцев случается зима. Есть только один клуб, кстати, который получит ровненькие цифры — это «Динамо» (если, конечно, в его жизни когда-нибудь чемпионство случится): оно ведь в последний раз выигрывало укороченный весенний чемпионат 1976 года.

Спартак М
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