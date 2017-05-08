Самая счастливая ночь. Как «Спартак» и народ гуляли вместе

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«Я ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧУ!».

Стихийные праздники — они самые яркие. Так получилось и в этот раз. Вот кто бы мог подумать, что в самый разгар выходных, поздним вечером, да еще и после матча чужой команды болельщики «Спартака» как по команде рванут к родному стадиону, чтобы устроить там настоящие красно-белые гуляния? Было ли что-то подобное после побед других московских клубов? Давно ли так объединяла людей сборная?

Чемпионство «Спартака» оказалось настолько ярким и долгожданным событием, что ничего планировать и не нужно было. Праздник начался сам собой.

Часов с десяти вечера, то есть через час после финального свистка в Петербурге, у стадиона «Открытие» стали появляться первые группы фанатов. Счастливые, слегка ошарашенные, незнакомые друг с другом — народ обнимался и братался, и людей становилось все больше.

И «Спартак» не был бы народной командой, если бы к народу не присоединились футболисты. И кто это сделал? Конечно же, капитан! Денис Глушаков появился у стадиона насколько неожиданно, настолько же и стремительно. Тут же болельщики бросились к нему и заключили в свои объятия. «Мы — чемпионы!» , — зазвучал могучий заряд. В эту ночь по всей Москве он раздавался тысячи раз.

«Не убейте Дениса», — кричали одни! Другие подхватывали капитана на руки и раскачивали. А через несколько минут уже сам Денис запрыгнул на какую-то машину, растянул над головой шарф и заводил толпу. «Я за все заплачу!», — крикнул Глушаков, когда чьи-то зоркие глаза увидели на крыше легковушки вмятины. Но хозяину, кажется, было плевать. Эти вмятины он потом будет показывать детям.

К слову, тут же возле арены появилась другая машина. С надписью: «Устранение вмятин». Не знаем, помогли ли пострадавшему от Глушакова болельщику с «вмятинами», но покинули стадион оба автомобиля примерно в одно время.

На прощание капитан призвал никого не расходиться: «Мы скоро приедем с ребятами!». Но никто и не думать уезжать от стадиона. Из нескольких десятков человек толпа постепенно превратилась в могучую силу — до двух тысяч человек.

ВЕЖЛИВАЯ ПОЛИЦИЯ, КРЕПКИЕ КРЫШИ.

Зажигались файера, в темное небо стреляли из ракетниц, постоянно раздавались хлопки открывающегося шампанского. При этом, весь кутеж был совершенно позитивным — никакого вандализма, никаких погромов. Полиция, например, наблюдала за происходящим на почтительном отдалении — ее и заметно не было. Даже те фанаты, которые забирались на заборы и крыши касс, не доставляли никому серьезных проблем (разве что сами рисковали). Но как ту не показать удаль, когда «Спартак» стал чемпионом после 16 лет молчания?

Как и обещал Глушаков, он вернулся. И не один — а с Артемом Ребровым, который повязал шарф на манер банданы. Внедорожник с открытым люком аккуратно пробирался через толпу, а вратарь и полузащитник, точно гонщики Формулы-1 поливали себя и людей шампанским. Тут уже машина футболистов приняла на себя удар — на крышу забирались болельщики, на крыше пыталась взять интервью корреспондент одного из федеральных телеканалов (камеры как раз подъехали). Джип выдержал — выдержали и футболисты.

После второго акта единения народа и народной команды праздник уже не мог закончиться ночью — он должен был длиться до утра. Так оно и вышло.

Люди все прибывали, вереница такси и личных машин образовали на Волоколамке небольшую пробку, сотрудники ДПС вежливо направляли поток в объезд, а станция «Спартак», кажется, впервые приняла столько пассажиров не в день матча или концерта.

Подтянулись и организованные фанаты с барабаном, хотя как в такой свистопляске разберешь, кто тут организованный, а кто нет? Как бы там ни было, под барабан пелось еще веселее, и танцевалось тоже.

Разумеется, болельщики не оставили без внимания своих главных оппонентов. В песнях досталось и ЦСКА, и Дзюбе. Но надо отметить — как только кричалка про кого-то из недругов затягивалась, всегда находился кто-то, чтобы напомнить: это праздник «Спартака», забудьте об остальных!

Никто не удивился, когда в какой-то момент над стадионом загремел салют.

Денис ГЛУШАКОВ: «КРАСНО-БЕЛЫЕ ВСЕГДА БУДУТ ПЕРВЫМИ!».

А пока болельщики возле «Открытие Арены» и не думали расходиться, команда уже вовсю гуляла в ресторане на берегу Москвы-реки. Собралась она здесь спонтанно, но стремительно и дружно. Массимо Каррера, смотревший матч «Зенита» с «Тереком» в одном из спортивных баров, после финального свистка мигом подал сигнал всем игрокам: «В течение полутора часов жду вас всех в сборе! Успеете — три выходных!». И сразу же была забыта вся эта субботняя история после игры с «Томью». Футболисты поехали с самых разных уголков столицы и отпраздновали так, что, наверное, теперь никогда не забудут эту волшебную ночь.

Прознали место гуляний и фанаты — как авторитетные объединения, так и отдельные болельщики, просто захотевшие примчаться, чтобы сказать кумирам спасибо. Это все нужно было просто видеть. Реброва неугомонно раскачивали, подбрасывая все выше и выше над землей. Комбаров со второго этажа ресторана устраивал перекличку «Кто чемпионы? Мы чемпионы!», а капитан Глушаков, побывавший в эту ночь везде, не уставал благодарить каждого за поддержку.

— Без вас футбол не существует! Мы вас любим и ценим, — повторял Денис. — Спасибо вам огромное за этот сезон! Мы чувствовали вашу поддержку ежесекундно. 16 лет мы ничего не выигрывали. Но сегодня мы — чемпионы! Красно-белые всегда будут первыми!!! Всегда! С начала и до конца!

Каррера на выходе обнимался с фанатами, прыгал и скандировал «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле! ». Таски, едва услышав напоминание о его зимнем обещании дойти до Германии пешком в случае золота, сразу засмеялся и проговорил на чистом русском: «Да! Пешком, да!». Болельщики в шутку добавляли: «Уже можно выходить, Сердар!».

Комбаров демонстрировал всем фирменную красно-белую футболку, где выведена его коронная фраза со словом Grazie и нецензурным продолжением. Юхан Гераскин, технический директор клуба, в беседе с болельщиками четко обозначил главный фактор золотой победы: «Семейная обстановка! Как все объединились!». А многие футболисты, казалось, просто не могли поверить своему счастью.

Ивелин ПОПОВ: «САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ МОМЕНТ СЕЗОНА — ПОБЕДА НАД ЦСКА 2:1!».

— Эмоции? Да самые хорошие! — улыбался Попов. — 16 лет «Спартак» вообще ничего не выигрывал. А теперь мы чемпионы России — и это огромный успех. И для меня лично, и для команды.

— Где смотрели матч «Зенита»?

— Дома! И по окончании было очень приятно.

— Почему же команда не собралась сразу вместе, как, к примеру, «Лестер» год назад?

— Даже не знаю. Наверное, каждый из нас хотел посмотреть в одиночку. А потом мы все равно вместе собрались.

— Как отпраздновали дома в первые мгновения?

— Сразу пошли звонки и сообщения!

Цитата До потолка от счастья не прыгал, но мне кажется, мы сейчас просто не понимаем, что именно сделали.

Вот когда чемпионский кубок окажется в руках, тогда уже и поймем.

— Что вам сегодня в ресторане первым делом сказал Каррера?

— Что он очень рад работать с такими игроками. И что мы стали одной семьей.

— 16 лет без чемпионского титула…

— Я же говорю, честно: мы сами пока вообще не понимаем, что сделали.

— Впереди три матча. Удастся настроиться, чтобы взять 100-процентное количество очков в них?

— Думаю, да. В каждой встрече будем выходить играть на победу! По крайней мере, я вижу настрой ребят. Да и за себя точно скажу. Ведь еще никому не удавалось набрать 72 очка!

— Самый запоминающийся момент этого золотого сезона?

— Победа над ЦСКА — 2:1!

Cальваторе БОККЕТТИ: «НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО “ЗЕНИТ” ПРОИГРАЕТ, НО ЭТО ПРОСТО СУПЕР!».

— Все просто отлично! Замечательно! — светился от счастья Боккетти.

— Где смотрели матч «Зенита»?

— Я — дома.

Цитата Честно говоря, не ожидал, что он уступит, все-таки команда борется до конца. Но они потеряли три очка — а для нас это просто су-у-у-у-пер!

— Собраться в ресторане договорились заранее?

— После финального свистка созвонились, поздравили друг друга и решили приехать сюда.

— Тренировка в понедельник будет?

— Куда там! Отдыхаем завтра!

— Всех с победой! Всех красно-белых — с победой! — успел поздравить всех на ходу и Георгий Джикия.

— Где смотрели «Зенит»?

— Нигде. Вообще не смотрел. Как и обещал. Как узнал о результате? Мне Джано позвонил! Еще раз с победой всех!

…А празднования продолжались вплоть до рассвета. Кое-кто, конечно, чуть раньше в ночи уехал домой, к семье, но многие оставались до последнего. Всё подъезжали и подъезжали новые болельщики, и когда им удавалось вдруг поймать кого-нибудь из футболистов, поблагодарить за сезон и сделать совместное фото, они становились еще счастливее. Хотя, казалось бы, куда уж дальше.

Но красно-белый праздник, наверное, не знает никаких границ. И все только начинается.

Ярослав СУСОВ

Михаил ГОНЧАРОВ

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Москвы.