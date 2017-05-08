Самая счастливая ночь. Как «Спартак» и народ гуляли вместе
Репортаж корреспондентов «СЭ» из ночной столицы.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧУ!».
Стихийные праздники — они самые яркие. Так получилось и в этот раз. Вот кто бы мог подумать, что в самый разгар выходных, поздним вечером, да еще и после матча чужой команды болельщики «Спартака» как по команде рванут к родному стадиону, чтобы устроить там настоящие
Чемпионство «Спартака» оказалось настолько ярким и долгожданным событием, что ничего планировать и не нужно было. Праздник начался сам собой.
Часов с десяти вечера, то есть через час после финального свистка в Петербурге, у стадиона «Открытие» стали появляться первые группы фанатов. Счастливые, слегка ошарашенные, незнакомые друг с другом — народ обнимался и братался, и людей становилось все больше.
И «Спартак» не был бы народной командой, если бы к народу не присоединились футболисты. И кто это сделал? Конечно же, капитан! Денис Глушаков появился у стадиона насколько неожиданно, настолько же и стремительно. Тут же болельщики бросились к нему и заключили в свои объятия. «Мы — чемпионы!» , — зазвучал могучий заряд. В эту ночь по всей Москве он раздавался тысячи раз.
«Не убейте Дениса», — кричали одни! Другие подхватывали капитана на руки и раскачивали. А через несколько минут уже сам Денис запрыгнул на
К слову, тут же возле арены появилась другая машина. С надписью: «Устранение вмятин». Не знаем, помогли ли пострадавшему от Глушакова болельщику с «вмятинами», но покинули стадион оба автомобиля примерно в одно время.
На прощание капитан призвал никого не расходиться: «Мы скоро приедем с ребятами!». Но никто и не думать уезжать от стадиона. Из нескольких десятков человек толпа постепенно превратилась в могучую силу — до двух тысяч человек.
ВЕЖЛИВАЯ ПОЛИЦИЯ, КРЕПКИЕ КРЫШИ.
Зажигались файера, в темное небо стреляли из ракетниц, постоянно раздавались хлопки открывающегося шампанского. При этом, весь кутеж был совершенно позитивным — никакого вандализма, никаких погромов. Полиция, например, наблюдала за происходящим на почтительном отдалении — ее и заметно не было. Даже те фанаты, которые забирались на заборы и крыши касс, не доставляли никому серьезных проблем (разве что сами рисковали). Но как ту не показать удаль, когда «Спартак» стал чемпионом после 16 лет молчания?
Как и обещал Глушаков, он вернулся. И не один — а с Артемом Ребровым, который повязал шарф на манер банданы. Внедорожник с открытым люком аккуратно пробирался через толпу, а вратарь и полузащитник, точно гонщики Формулы-1 поливали себя и людей шампанским. Тут уже машина футболистов приняла на себя удар — на крышу забирались болельщики, на крыше пыталась взять интервью корреспондент одного из федеральных телеканалов (камеры как раз подъехали). Джип выдержал — выдержали и футболисты.
После второго акта единения народа и народной команды праздник уже не мог закончиться ночью — он должен был длиться до утра. Так оно и вышло.
Люди все прибывали, вереница такси и личных машин образовали на Волоколамке небольшую пробку, сотрудники ДПС вежливо направляли поток в объезд, а станция «Спартак», кажется, впервые приняла столько пассажиров не в день матча или концерта.
Подтянулись и организованные фанаты с барабаном, хотя как в такой свистопляске разберешь, кто тут организованный, а кто нет? Как бы там ни было, под барабан пелось еще веселее, и танцевалось тоже.
Разумеется, болельщики не оставили без внимания своих главных оппонентов. В песнях досталось и ЦСКА, и Дзюбе. Но надо отметить — как только кричалка про
Никто не удивился, когда в
Денис ГЛУШАКОВ: «КРАСНО-БЕЛЫЕ ВСЕГДА БУДУТ ПЕРВЫМИ!».
А пока болельщики возле «Открытие Арены» и не думали расходиться, команда уже вовсю гуляла в ресторане на берегу
Прознали место гуляний и фанаты — как авторитетные объединения, так и отдельные болельщики, просто захотевшие примчаться, чтобы сказать кумирам спасибо. Это все нужно было просто видеть. Реброва неугомонно раскачивали, подбрасывая все выше и выше над землей. Комбаров со второго этажа ресторана устраивал перекличку «Кто чемпионы? Мы чемпионы!», а капитан Глушаков, побывавший в эту ночь везде, не уставал благодарить каждого за поддержку.
— Без вас футбол не существует! Мы вас любим и ценим, — повторял Денис. — Спасибо вам огромное за этот сезон! Мы чувствовали вашу поддержку ежесекундно. 16 лет мы ничего не выигрывали. Но сегодня мы — чемпионы!
Каррера на выходе обнимался с фанатами, прыгал и скандировал «Чемпионы, чемпионы,
Комбаров демонстрировал всем фирменную
Ивелин ПОПОВ: «САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ МОМЕНТ СЕЗОНА — ПОБЕДА НАД ЦСКА 2:1!».
— Эмоции? Да самые хорошие! — улыбался Попов. — 16 лет «Спартак» вообще ничего не выигрывал. А теперь мы чемпионы России — и это огромный успех. И для меня лично, и для команды.
— Где смотрели матч «Зенита»?
— Дома! И по окончании было очень приятно.
— Почему же команда не собралась сразу вместе, как, к примеру, «Лестер» год назад?
— Даже не знаю. Наверное, каждый из нас хотел посмотреть в одиночку. А потом мы все равно вместе собрались.
— Как отпраздновали дома в первые мгновения?
— Сразу пошли звонки и сообщения!
Вот когда чемпионский кубок окажется в руках, тогда уже и поймем.
— Что вам сегодня в ресторане первым делом сказал Каррера?
— Что он очень рад работать с такими игроками. И что мы стали одной семьей.
— 16 лет без чемпионского титула…
— Я же говорю, честно: мы сами пока вообще не понимаем, что сделали.
— Впереди три матча. Удастся настроиться, чтобы взять 100-процентное количество очков в них?
— Думаю, да. В каждой встрече будем выходить играть на победу! По крайней мере, я вижу настрой ребят. Да и за себя точно скажу. Ведь еще никому не удавалось набрать 72 очка!
— Самый запоминающийся момент этого золотого сезона?
— Победа над ЦСКА — 2:1!
Cальваторе БОККЕТТИ: «НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО “ЗЕНИТ” ПРОИГРАЕТ, НО ЭТО ПРОСТО СУПЕР!».
— Все просто отлично! Замечательно! — светился от счастья Боккетти.
— Где смотрели матч «Зенита»?
— Я — дома.
— Собраться в ресторане договорились заранее?
— После финального свистка созвонились, поздравили друг друга и решили приехать сюда.
— Тренировка в понедельник будет?
— Куда там! Отдыхаем завтра!
— Всех с победой! Всех
— Где смотрели «Зенит»?
— Нигде. Вообще не смотрел. Как и обещал. Как узнал о результате? Мне Джано позвонил! Еще раз с победой всех!
…А празднования продолжались вплоть до рассвета.
Но
Ярослав СУСОВ
Михаил ГОНЧАРОВ
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Москвы.
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