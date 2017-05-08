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8 мая 2017, 11:28 | Футбол: Премьер-лига | PROСПОРТ - Казахстан

Таски подтвердил, что пойдет до Германии пешком в честь чемпионства «Спартака»

Во время зимних сборов защитник «Спартака» Сердар Таcки пообещал дойти пешком до Германии, если его команда станет чемпионом России.

Во время зимних сборов защитник Спартака <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Таcки</span> пообещал дойти пешком до Германии если его команда станет чемпионом России. Увеличить
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© РИА "Новости"

В ночь на 8 мая, когда «красно-белые» гарантировали себе чемпионство, 30-летний немецкий защитник подтвердил данное слово во время встречи с болельщиками.

Напомним, в 27-м туре «Спартак» обыграл дома «Томь» со счетом 1:0, а «Зенит» на своем поле проиграл с тем же счетом «Тереку». После этого «красно-белые» стали недосягаемыми для преследователей."Спартак стал чемпионом России впервые с 2001 года.

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