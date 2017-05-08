Таски подтвердил, что пойдет до Германии пешком в честь чемпионства «Спартака»

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В ночь на 8 мая, когда «красно-белые» гарантировали себе чемпионство, 30-летний немецкий защитник подтвердил данное слово во время встречи с болельщиками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Таски подтвердил, что пойдет до Германии пешком <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD?src=hash">#СпартакЧемпион</a> <a href="https://t.co/M7MXWHL4r2">pic.twitter.com/M7MXWHL4r2</a></p>— СЭ Спартак (@spartak_se) <a href="https://twitter.com/spartak_se/status/861366257093935108">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, в 27-м туре «Спартак» обыграл дома «Томь» со счетом 1:0, а «Зенит» на своем поле проиграл с тем же счетом «Тереку». После этого «красно-белые» стали недосягаемыми для преследователей."Спартак стал чемпионом России впервые с 2001 года.