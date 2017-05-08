Массимо Каррера: Мы совершили нечто экстраординарное

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Моя тренерская история родилась практически случайно, — приводит слова Карреры “Спорт сегодня” со ссылкой на Gianlucadimarzio. Сom. — Я приехал сюда после чемпионата Европы. Сначала я был помощником, но после вылета из Лиги Европы мне предложили временно заменить главного тренера, а потом и возглавить команду».

«Я взял на себя эту ответственность, принеся с собой то, чему научился у Конте, которого считаю лучшим тренером в мире, — продолжает тренер “красно-белых”. — Я делал то, чему он меня учил. Здесь я встретил фантастических ребят, которые полностью приняли то, что я им предложил».

Конечно, признается Каррера, команда сделала нечто экстраординарное: «Прежде всего потому, что “Спартак” не побеждал многие годаы Я бы и сам не поверил в это. Опыт в России? Я находится практически все время на спортивной базе».

«Но ко мне постоянно приезжала семья. И мне отлично.

Цитата Москву я знаю, но не очень хорошо. Россияне очень сердечный народ.

Язык мне нужно еще подучить — я начинал, но это очень трудно", — заключил тренер «Спартака».