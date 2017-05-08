Тихонов: Массимо Каррера сыграл огромную роль в чемпионстве «Спартака»
МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера сыграл огромную роль в итоговой победе
красно-белых в чемпионате России сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов.
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«Спартак» 7 мая стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как
«Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве “Спартака”, все шло к этому.
«Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и, конечно же, тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе», — добавил он.
«Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила.
Уверен, что команда еще и усилится перед Лигой чемпионов", — подытожил специалист.
Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы, а также в 2011 году, восемь раз став с командой чемпионом России. С 2011 по 2012 годы и с 2013-го по 2014-й входил в тренерский штаб «Спартака». Сейчас Тихонов является главным тренером красноярского «Енисея», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
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