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8 мая 2017, 10:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тихонов: Массимо Каррера сыграл огромную роль в чемпионстве «Спартака»

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер столичного футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера сыграл огромную роль в итоговой победе красно-белых в чемпионате России сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов.

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«Спартак» 7 мая стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно-белых. «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

«Болельщики 16 лет ждали этой победы, они вытерпели этот долгий срок, чем заслужили праздник. Уже за пять туров до конца можно было говорить о чемпионстве “Спартака”, все шло к этому. Красно-белые подтвердили, что в этом сезоне являются лидерами в нашем футболе», — сказал Тихонов.

«Ключевой ли вклад Карреры? Я думаю, что все в совокупности, и тот разговор игроков с болельщиками, после чего команда понеслась вверх, и, конечно же, тренер. Плюс футболисты, которых взяли перед началом сезона. Когда есть качественные игроки, то можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль в победе», — добавил он.

«Возможно, в некоторых встречах была доля удачи и везения, но команда все равно прошла сезон ровно, без спадов и заслуженно победила.

Уверен, что команда еще и усилится перед Лигой чемпионов", — подытожил специалист.

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 годы, а также в 2011 году, восемь раз став с командой чемпионом России. С 2011 по 2012 годы и с 2013-го по 2014-й входил в тренерский штаб «Спартака». Сейчас Тихонов является главным тренером красноярского «Енисея», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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