Дмитрий Баранник: Каррера эйфории не допустит

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— Была уверенность, что именно в этом туре «Спартак» оформит чемпионство?

— Да, предполагал, что «Терек» упрется, и «Зенит» не сможет победить. К сожалению, его игра давно не внушает доверия. Каждый раз на что-то надеемся, кажется, вот-вот все наладится — но на 90-й минуте наступает разочарование. Или, как с тем же «Тереком», — на 96-й.

— Три главные причины, которые позволили «Спартаку» выиграть золото?

— Команда стабильно набирала очки. В отличие от конкурентов, которые стали явно слабее по сравнению с прошлым чемпионатом. Но если трудности ЦСКА очевидны, то провальный сезон «Зенита» объяснить сложно. Ну, а третья причина… На стороне «Спартака» была удача.

— Примером проиллюстрируете?

— Вспомните сумасшедший гол Глушакова в ворота «Амкара». Или последний матч с «Томью», которая вполне могла зацепить ничью. Но даже в плохие дни «Спартак» соперников дожимал. С одной стороны, он заслужил чемпионство. С другой — по уровню футбола безоговорочно лучшим его не назовешь. Все-таки нет в игре «Спартака» чемпионской солидности.

— Если б завтра вы встретили Карреру на Невском, о чем бы спросили?

— «Массимо, в какой момент игры с “Томью” ты решил, что не пойдешь на пресс-конференцию? ».

— Как восприняли его демарш?

— Я Карреру понял. Ты без двух минут чемпион, дома принимаешь команду, которая вылетает, трибуны битком — и вдруг настолько невнятный футбол. Масса невынужденных ошибок — кстати, и «Зенит» грешил этим в матче с «Тереком». Каррера показал, что он очень амбициозный тренер, просто победа его уже не устраивает. Лучше так, чем прийти к журналистам и сказать, мол, три очка не пахнут. Для футболистов это хорошая встряска. Значит, и в дальнейшем требования к ним будут повышаться. Каррера эйфории не допустит. Он-то чувствует, что «Спартаку» необходимо прибавлять.

— В чем?

— Пока в его игре слишком многое зависит от случая, эмоций, куража, настроя соперника. Проблемы и в обороне, и в атакующих действиях. Да, есть забивной Промес, но брака у него немало, в некоторых матчах ничем себя не проявил. То же самое относится к остальным. Если в Лиге чемпионов команда не сможет диктовать на поле свои условия, рассчитывать там не на что.

— Надо усиливать состав?

— Сто процентов! Особенно это касается обороны, которая давно не отличается надежностью. Даже команды среднего уровня постоянно создают моменты у ворот Реброва. В Лиге чемпионов за такие вольности накажут. «Спартаку» нужны классные фланговые защитники. Ещенко — 33. Комбаров помоложе, вызывается в сборную, но и к нему вопросов хватает. Впереди он больше полезен, чем сзади. Главное, нет человека, который мог бы стать шефом в центре обороны, все зацементировать, повести за собой. Плюс не помешало бы укрепить середину поля.

— Разве? Есть же Фернанду, Глушаков, Зобнин.

— С ролью быстроногой «собаки», которая способна выжигать все в центральной зоне, успевает и в отборе, и подстраховать, эти ребята, на мой взгляд, не справляются. Тот же Фернанду с точки зрения объема работы пока не убедил. В российском чемпионате его огрехи не так заметны, но в Лиге чемпионов сразу бросятся в глаза.

— Кто теперь фаворит в борьбе за второе место?

— ЦСКА. Армейцы в последних матчах выглядят интереснее, мобильнее. Да и опережают на очко «Зенит», у которого на финише непростой календарь.

— Что весной творится с «Зенитом»?

— Вы полагаете, осенью было лучше? Я так не считаю. Чем всегда славился «Зенит»? Взрывной мобильностью, быстрым переходом из обороны в атаку. Сейчас трудно понять, во что он играет. Впечатление, будто футболистам дают установку на китайском языке. На поле есть отдельные игроки — но нет команды. Каждый сам по себе, ошибки на ровном месте… Если глаза не горят, ничего не добьешься. При счете 0:1 появились хоть какие-то эмоции, а до этого ребята выполняли тяжелую, монотонную работу.

— Хоть кого-то за матч с «Тереком» можно похвалить?

— Разве что Кержакова. Когда камера выхватывала его на скамейке, было видно, как он переживает. Про остальных даже этого не скажешь.

— Если б решение зависело исключительно от вас, дали бы Луческу второй шанс?

— Я бы и первого не давал. Для меня изначально это был странный выбор. Луческу — специалист опытный, авторитетный, но идет по накатанным стопам, которые отличаются от всего, что в «Зените» было раньше.

— Какой же тренер нужен команде?