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8 мая 2017, 10:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Твенте» получит €500 тыс. за чемпионство Промеса в составе «Спартака»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Бывший клуб Квинси Промеса голландский «Твенте» получит бонус в размере €500 тысяч от «Спартака» за то, что полузащитник стал чемпионом России в составе красно-белых. Об этом сообщает портал Voetball International.

По данным портала Voetball при переходе Промеса из Твенте в Спартак в 2014 году в соглашении между клубами был прописан пункт о выплате бонуса в случае если <nobr>красно-белые</nobr> станут чемпионами России. Увеличить
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По информации издания, при переходе Промеса из «Твенте» в «Спартак» в 2014 году в соглашении между клубами был прописан пункт о выплате «Спартаком» бонуса в случае, если полузащитник станет чемпионом России или же пробьется вместе с красно-белыми в Лигу чемпионов. В воскресенье «Спартак» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт-петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку» (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб. Таким образом, теперь «Спартак» должен перевести €500 тысяч «Твенте».

Промес перешел в «Спартак» из голландского клуба за €11 млн, его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.

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