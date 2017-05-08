СМИ: «Твенте» получит €500 тыс. за чемпионство Промеса в составе «Спартака»
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Бывший клуб Квинси Промеса голландский «Твенте» получит бонус в размере €500 тысяч от «Спартака» за то, что полузащитник стал чемпионом России в составе
красно-белых. Об этом сообщает портал Voetball International.
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По информации издания, при переходе Промеса из «Твенте» в «Спартак» в 2014 году в соглашении между клубами был прописан пункт о выплате «Спартаком» бонуса в случае, если полузащитник станет чемпионом России или же пробьется вместе с
Промес перешел в «Спартак» из голландского клуба за €11 млн, его контракт с московским клубом рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «Спартак» 26 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач.