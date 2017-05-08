Попов: Каррера сказал футболистам «Спартака», что они стали одной семьей
МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера заявил игрокам команды, что они стали настоящей семьей, и он рад с ними работать. Об этом журналистам рассказал полузащитник
красно-белых Ивелин Попов.
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В воскресенье «Спартак» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб.
«Смотрел матч “Зенита” дома, и после финального свистка начались звонки, поздравления, было очень здорово, — рассказал Попов. — Мы сейчас пока не понимаем, что сделали, но когда кубок будет в руках, тогда поймем. Каррера при встрече сказал, что он рад работать с такими игроками, и что мы стали одной семьей. Впереди еще три игры, будем выходить за победами, потому что еще ни одна команда не набирала 70 очков».
«Что самое запоминающееся в этом сезоне? Победа над ЦСКА со счетом 2:1», — добавил полузащитник.
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