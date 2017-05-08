Ассистент Луческу: Даже аутсайдеры чемпионата Украины такого поля не имели
Александр Спиридон, ассистент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, поделился мнением о поле нового стадиона петербургской команды.
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«На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — сказал Спиридон после матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек», состоявшегося 7 мая и завершившегося поражением
Ранее Луческу и Спиридон вместе работали в донецком «Шахтёре».
|7.05.2017 19:00
|Зрители 30673
|основной раунд: 27-й тур
|Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Рашид Рахимов
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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