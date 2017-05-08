Ассистент Луческу: Даже аутсайдеры чемпионата Украины такого поля не имели

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«На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — сказал Спиридон после матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек», состоявшегося 7 мая и завершившегося поражением сине-бело-голубых со счётом 0:1.

Ранее Луческу и Спиридон вместе работали в донецком «Шахтёре».