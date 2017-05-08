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8 мая 2017, 10:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Ассистент Луческу: Даже аутсайдеры чемпионата Украины такого поля не имели

Александр Спиридон, ассистент главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, поделился мнением о поле нового стадиона петербургской команды.

Александр Спиридон ассистент главного тренера Зенита <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> поделился мнением о поле нового стадиона петербургской команды. Увеличить
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«На Украине ни одного такого поля нет. Даже аутсайдеры чемпионата такого поля не имели ни разу за 13 лет. Даже весной, когда начинается трава, ни у кого такого газона нет, на котором мучаются футболисты. А они сегодня мучились», — сказал Спиридон после матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек», состоявшегося 7 мая и завершившегося поражением сине-бело-голубых со счётом 0:1.

Ранее Луческу и Спиридон вместе работали в донецком «Шахтёре».

7.05.2017 19:00 Зрители 30673 основной раунд: 27-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:1 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг (Дантас Биспу Родолфу) 65′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Артур Юсупов 14
70′ 90+6′ Олег Шатов 17
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
83′ Артем Дзюба 22
Александр Кержаков 11
70′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Йоан Молло 24
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 27′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
19 Олег Иванов
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 66′
20 Габриэл Торже
14 Далер Кузяев 81′
10 Георге Грозав
17 Аблай Мбенг 76′
9 Заур Садаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 0
14 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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