Мирча Луческу: Осталось три игры, а потом нужно принимать решение
После игры настроение главных тренеров соперников было полярным — Мирча Луческу жаловался на поле и вновь говорил о судьях, а его оппонент Рашид Рахимов больше рассуждал об игровых проблемах.
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Видимо, что-то случилось...
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— Каковы ваши планы на ближайшие три игры, учитывая, что даже путевку в Лигу чемпионов «Зениту» уже завоевать проблематично? — вопрос Луческу.
— Специфический год получился. Наверное, самый сложный в моей карьере. Мы потеряли основных игроков. Хотя меня часто критикуют, я повторю, что были большие проблемы с судейством, особенно после того, как мы вышли на первое место, победив «Спартак». К тому же, приходится играть на таком ужасном поле, как сегодня, решающие матчи. На таком поле гораздо легче отбиваться, чем созидать. Приходится обрабатывать мяч в
— Был ли «Спартак» самой сильной командой по игре в этом чемпионате?
— Не думаю, что «Спартак» лучший по игре, но
— Если «Зенит» не сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов на следующий год, видите ли вы смысл оставаться в команде?
— Осталось еще три игры, поэтому нужно постараться сейчас об этом не думать, а потом после анализа, сделанного мной и руководством, принимать решение. Я пытался привить этой команде другой футбол, но
— Вы часто говорите о поле, судьях…
— Я ответственен за результат. Я контролирую все процессы, которые могут на него влиять. Я контролирую команду, игроков и все остальные вещи. Это нормально, потому что за результат отвечаю я и никто другой. Я анализирую все эпизоды, прежде чем
— Вы говорите о том, что пытались привить команде другой футбол. В течение сезона не раз появлялась информация, что не все игроки этим довольны. Может быть, в «Зените»
— У меня не было никаких проблем ни с кем, кроме ситуации после слов агента Шатова. Даже с самим Шатовым. За всю карьеру у меня не было ни одной проблемы с футболистами. А многие из этих футболистов сейчас выступают в ведущих клубах Европы. У меня не было за всю карьеру серьезных конфликтных ситуаций. Такие вопросы пытаются вызвать полемику и найти то, чего нет. Игроки могут это подтвердить.
После окончания
— Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у Полтавы, ни у кого.
Рашид РАХИМОВ: ПОЛЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЫЛО БОЕВЫМ
— Игроки «Терека» очень грамотно читали атакующие действия «Зенита». Насколько тяжело было готовить команду к матчу и удивил ли вас соперник? — вопрос главному тренеру «Терека».
— Мы понимали, что «Зениту» тяжело дается игра в атаке, когда противник играет в обороне плотно. Важный момент — «Зенит» в таких случаях контролирует мяч, но не ускоряет игру. Нам нужно было навязать вязкий футбол, чтобы соперник не включал скорости и допускал большое количество технического брака. Знали, что и поле не очень хорошее. С этой задачей мы справились, но сами не могли быстро выходить в атаку, также допуская много ошибок и поэтому находясь под давлением. В перерыве я сказал ребятам терпеть и дожидаться своего шанса. Пару раз нам повезло, но в принципе удалось отыграть в обороне так, как планировалось. Своей самоотдачей и дисциплиной мы заслужили победу.
— В последнее время тренеров «Зенита» не раз увольняли после матча с «Томью». В этот раз вы решили выступить в роли томичей?
— Уже объявили, что ли? Нет? Тогда зачем вы торопите… Мы не приезжаем, чтобы отправить
— Почему на поле не вышел Балай?
— Мбенг неплохо выглядит и забивает в каждом матче, в прошлой игре удачно вышел на замену Садаев. Нам предстоит несколько матчей за короткий срок с долгими перелетами, поэтому Балай свой шанс получит.
— Вы не в первый раз удачно играете против «Зенита». Насколько похож был «Зенит» в этих матчах?
— Есть определенные нюансы, но в принципе у «Зенита» всегда был стиль — играть первым номером. Для сравнения — полтора года назад мы тоже были командой, которая могла действовать первым номером. Например, когда победили в Грозном 4:1, много контролировали мяч. Но исходим из возможностей игроков, поэтому сейчас мы перешли на другую схему, и она дает результат.
— Как вам поле?
— Поле? Поле. В День Победы оно было боевое.
— Оцените игру «Терека» в последних играх по нынешней схеме.
— У нас сейчас в обороне есть защитник, от которого получаем креатив — Родолфу. Нам нужен был и креатив в атаке — и выход Иванова дает возможность его получить. Мы допустили ошибку во встрече с «Уралом», когда выпустили Иванова ниже в середину поля, где он должен был выполнять большой объем работы. Это не его позиция. В этой встрече он был выдвинут выше и сыграл достаточно хорошо.
— Приятно, что победой вы сделали чемпионом свою бывшую команду «Спартак» и чувствуете ли вы себя бывшим спартаковцем до сих пор?
— Приятно, что «Спартак» стал чемпионом,
— Каковы ваши впечатления от нового стадиона в
— Не обходил стадион, поэтому не видел многих помещений. Тренерская очень удобная, никто мне не мешал, хотя располагается далековато от команды, а я люблю смотреть, как готовятся к игре футболисты. Стадион великолепный. Надеюсь, что трава на поле вырастет.
В заключение хотел бы поздравить всех с наступающим Днем Победы. Без ветеранов, которые были на стадионе, мы бы сегодня не сидели здесь, не разговаривали и не шутили, поэтому давайте думать о них, вспоминать и любить до последнего дня.
|7.05.2017 19:00
|Зрители 30673
|основной раунд: 27-й тур
|Санкт-Петербург
|Мирча Луческу
|Рашид Рахимов
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|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
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