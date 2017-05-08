Мирча Луческу: Осталось три игры, а потом нужно принимать решение

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— Каковы ваши планы на ближайшие три игры, учитывая, что даже путевку в Лигу чемпионов «Зениту» уже завоевать проблематично? — вопрос Луческу.

— Специфический год получился. Наверное, самый сложный в моей карьере. Мы потеряли основных игроков. Хотя меня часто критикуют, я повторю, что были большие проблемы с судейством, особенно после того, как мы вышли на первое место, победив «Спартак». К тому же, приходится играть на таком ужасном поле, как сегодня, решающие матчи. На таком поле гораздо легче отбиваться, чем созидать. Приходится обрабатывать мяч в три-четыре касания, чтобы опустить его на землю. Все команды об этом знают и используют в своих интересах. Даже на таком газоне мы создавали моменты. У соперника же вообще не было моментов, гости просто отбивались и мешали нам играть. У них был только один момент, когда мы совершили невынужденный фол, а затем упустили игрока в штрафной и пропустили гол. После некоторых игр я критикую своих футболистов, но сегодня было видно, что они полностью отдавались игре, и я не могу предъявить претензии. Будем биться до последнего матча. В следующем туре мы едем в Самару, соперник там находится в опасной зоне вылета, поэтому должен играть в более атакующий футбол, более открыто, чем это делал «Терек».

— Был ли «Спартак» самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

— Не думаю, что «Спартак» лучший по игре, но красно-белые заслужили победу, все было на их стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше. Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия. У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать.

— Если «Зенит» не сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов на следующий год, видите ли вы смысл оставаться в команде?

— Осталось еще три игры, поэтому нужно постараться сейчас об этом не думать, а потом после анализа, сделанного мной и руководством, принимать решение. Я пытался привить этой команде другой футбол, но чего-то не хватило. Однозначно недоволен этим сезоном. Нам не хватает голов. Прошу прощения у болельщиков за результат и сегодняшнего матча, и всего сезона. Все они, наверное, ждали и ждут намного большего.

— Вы часто говорите о поле, судьях…

— Я ответственен за результат. Я контролирую все процессы, которые могут на него влиять. Я контролирую команду, игроков и все остальные вещи. Это нормально, потому что за результат отвечаю я и никто другой. Я анализирую все эпизоды, прежде чем что-то озвучить. Все эпизоды, которые я затрагивал, я аргументировал. Их можно посмотреть на видеоповторах. Понимаю журналистов, которые работают в Москве и поддерживают московские команды. Но не понимаю наших журналистов. Вы только критикуете. Были моменты, когда команде нужны были добрые слова, а вы во всем ищете только подоплеку и негатив. Если я сказал, что сегодня было плохое поле, то оно действительно было плохим, не позволяло быстро действовать в атаке. Если говорить о составе, то я принимаю решение о составе после долгого анализа. Отвечать за результат буду я и никто другой.

— Вы говорите о том, что пытались привить команде другой футбол. В течение сезона не раз появлялась информация, что не все игроки этим довольны. Может быть, в «Зените» все-таки есть другие проблемы, кроме полей и судейства?

— У меня не было никаких проблем ни с кем, кроме ситуации после слов агента Шатова. Даже с самим Шатовым. За всю карьеру у меня не было ни одной проблемы с футболистами. А многие из этих футболистов сейчас выступают в ведущих клубах Европы. У меня не было за всю карьеру серьезных конфликтных ситуаций. Такие вопросы пытаются вызвать полемику и найти то, чего нет. Игроки могут это подтвердить.

После окончания пресс-конференции уходящий Луческу не сдержался и вновь затронул тему полей:

— Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у Полтавы, ни у кого.

Рашид РАХИМОВ: ПОЛЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЫЛО БОЕВЫМ

— Игроки «Терека» очень грамотно читали атакующие действия «Зенита». Насколько тяжело было готовить команду к матчу и удивил ли вас соперник? — вопрос главному тренеру «Терека».

— Мы понимали, что «Зениту» тяжело дается игра в атаке, когда противник играет в обороне плотно. Важный момент — «Зенит» в таких случаях контролирует мяч, но не ускоряет игру. Нам нужно было навязать вязкий футбол, чтобы соперник не включал скорости и допускал большое количество технического брака. Знали, что и поле не очень хорошее. С этой задачей мы справились, но сами не могли быстро выходить в атаку, также допуская много ошибок и поэтому находясь под давлением. В перерыве я сказал ребятам терпеть и дожидаться своего шанса. Пару раз нам повезло, но в принципе удалось отыграть в обороне так, как планировалось. Своей самоотдачей и дисциплиной мы заслужили победу.

— В последнее время тренеров «Зенита» не раз увольняли после матча с «Томью». В этот раз вы решили выступить в роли томичей?

— Уже объявили, что ли? Нет? Тогда зачем вы торопите… Мы не приезжаем, чтобы отправить кого-то в отставку. Можно выиграть и быть уволенным. Я прекрасно понимаю желание болельщиков, возможности петербургского клуба. Такие периоды бывают, но нынешний неудачный период пройдет, и вновь наступят времена, когда на этом стадионе будут радоваться и аплодировать. Терпите, в жизни не все гладко.

— Почему на поле не вышел Балай?

— Мбенг неплохо выглядит и забивает в каждом матче, в прошлой игре удачно вышел на замену Садаев. Нам предстоит несколько матчей за короткий срок с долгими перелетами, поэтому Балай свой шанс получит.

— Вы не в первый раз удачно играете против «Зенита». Насколько похож был «Зенит» в этих матчах?

— Есть определенные нюансы, но в принципе у «Зенита» всегда был стиль — играть первым номером. Для сравнения — полтора года назад мы тоже были командой, которая могла действовать первым номером. Например, когда победили в Грозном 4:1, много контролировали мяч. Но исходим из возможностей игроков, поэтому сейчас мы перешли на другую схему, и она дает результат.

— Как вам поле?

— Поле? Поле. В День Победы оно было боевое.

— Оцените игру «Терека» в последних играх по нынешней схеме.

— У нас сейчас в обороне есть защитник, от которого получаем креатив — Родолфу. Нам нужен был и креатив в атаке — и выход Иванова дает возможность его получить. Мы допустили ошибку во встрече с «Уралом», когда выпустили Иванова ниже в середину поля, где он должен был выполнять большой объем работы. Это не его позиция. В этой встрече он был выдвинут выше и сыграл достаточно хорошо.

— Приятно, что победой вы сделали чемпионом свою бывшую команду «Спартак» и чувствуете ли вы себя бывшим спартаковцем до сих пор?

— Приятно, что «Спартак» стал чемпионом, все-таки он столько лет не выигрывал. Думаю, спартаковские болельщики будут пить не только в честь Дня Победы. Половина из них, наверно, завтра даже встать не сможет. Но я пить не буду. Что касается бывшего спартаковца, то, как говорят, бывших, наверное, не бывает.

— Каковы ваши впечатления от нового стадиона в Санкт-Петербурге?

— Не обходил стадион, поэтому не видел многих помещений. Тренерская очень удобная, никто мне не мешал, хотя располагается далековато от команды, а я люблю смотреть, как готовятся к игре футболисты. Стадион великолепный. Надеюсь, что трава на поле вырастет.

В заключение хотел бы поздравить всех с наступающим Днем Победы. Без ветеранов, которые были на стадионе, мы бы сегодня не сидели здесь, не разговаривали и не шутили, поэтому давайте думать о них, вспоминать и любить до последнего дня.