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8 мая 2017, 1:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Осталось три игры, а потом нужно принимать решение

После игры настроение главных тренеров соперников было полярным — Мирча Луческу жаловался на поле и вновь говорил о судьях, а его оппонент Рашид Рахимов больше рассуждал об игровых проблемах.

Тренер Зенита — о главном. Увеличить
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— Каковы ваши планы на ближайшие три игры, учитывая, что даже путевку в Лигу чемпионов «Зениту» уже завоевать проблематично? — вопрос Луческу.

— Специфический год получился. Наверное, самый сложный в моей карьере. Мы потеряли основных игроков. Хотя меня часто критикуют, я повторю, что были большие проблемы с судейством, особенно после того, как мы вышли на первое место, победив «Спартак». К тому же, приходится играть на таком ужасном поле, как сегодня, решающие матчи. На таком поле гораздо легче отбиваться, чем созидать. Приходится обрабатывать мяч в три-четыре касания, чтобы опустить его на землю. Все команды об этом знают и используют в своих интересах. Даже на таком газоне мы создавали моменты. У соперника же вообще не было моментов, гости просто отбивались и мешали нам играть. У них был только один момент, когда мы совершили невынужденный фол, а затем упустили игрока в штрафной и пропустили гол. После некоторых игр я критикую своих футболистов, но сегодня было видно, что они полностью отдавались игре, и я не могу предъявить претензии. Будем биться до последнего матча. В следующем туре мы едем в Самару, соперник там находится в опасной зоне вылета, поэтому должен играть в более атакующий футбол, более открыто, чем это делал «Терек».

— Был ли «Спартак» самой сильной командой по игре в этом чемпионате?

— Не думаю, что «Спартак» лучший по игре, но красно-белые заслужили победу, все было на их стороне. Была поддержка прессы и другая поддержка тоже. Мы не смогли составить конкуренцию. Нам нужно проанализировать много факторов, чтобы понять, как действовать дальше. Наш футбол имеет большую перспективу в европейском футболе. Командам, которые только обороняются и надеются на контратаки, в Европе приходится очень сложно. Нужно контролировать игру и навязывать свои условия. У нас получалось это в матчах Лиги Европы, у меня получалось это с другими клубами в Лиге чемпионов. Нам необходимо добавить в завершающих стадиях атак, чтобы преимущество приводило к голам. Все команды, которые я тренировал до этого, забивали намного больше. Над этим нужно работать.

— Если «Зенит» не сможет по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов на следующий год, видите ли вы смысл оставаться в команде?

— Осталось еще три игры, поэтому нужно постараться сейчас об этом не думать, а потом после анализа, сделанного мной и руководством, принимать решение. Я пытался привить этой команде другой футбол, но чего-то не хватило. Однозначно недоволен этим сезоном. Нам не хватает голов. Прошу прощения у болельщиков за результат и сегодняшнего матча, и всего сезона. Все они, наверное, ждали и ждут намного большего.

— Вы часто говорите о поле, судьях…

— Я ответственен за результат. Я контролирую все процессы, которые могут на него влиять. Я контролирую команду, игроков и все остальные вещи. Это нормально, потому что за результат отвечаю я и никто другой. Я анализирую все эпизоды, прежде чем что-то озвучить. Все эпизоды, которые я затрагивал, я аргументировал. Их можно посмотреть на видеоповторах. Понимаю журналистов, которые работают в Москве и поддерживают московские команды. Но не понимаю наших журналистов. Вы только критикуете. Были моменты, когда команде нужны были добрые слова, а вы во всем ищете только подоплеку и негатив. Если я сказал, что сегодня было плохое поле, то оно действительно было плохим, не позволяло быстро действовать в атаке. Если говорить о составе, то я принимаю решение о составе после долгого анализа. Отвечать за результат буду я и никто другой.

— Вы говорите о том, что пытались привить команде другой футбол. В течение сезона не раз появлялась информация, что не все игроки этим довольны. Может быть, в «Зените» все-таки есть другие проблемы, кроме полей и судейства?

— У меня не было никаких проблем ни с кем, кроме ситуации после слов агента Шатова. Даже с самим Шатовым. За всю карьеру у меня не было ни одной проблемы с футболистами. А многие из этих футболистов сейчас выступают в ведущих клубах Европы. У меня не было за всю карьеру серьезных конфликтных ситуаций. Такие вопросы пытаются вызвать полемику и найти то, чего нет. Игроки могут это подтвердить.

После окончания пресс-конференции уходящий Луческу не сдержался и вновь затронул тему полей:

— Такого плохого поля, как сегодня, никогда не было ни у одной команды на Украине, ни ранней весной, ни поздней осенью за все тринадцать лет, что я там работал, даже у аутсайдеров, у Полтавы, ни у кого.

Рашид РАХИМОВ: ПОЛЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЫЛО БОЕВЫМ

— Игроки «Терека» очень грамотно читали атакующие действия «Зенита». Насколько тяжело было готовить команду к матчу и удивил ли вас соперник? — вопрос главному тренеру «Терека».

— Мы понимали, что «Зениту» тяжело дается игра в атаке, когда противник играет в обороне плотно. Важный момент — «Зенит» в таких случаях контролирует мяч, но не ускоряет игру. Нам нужно было навязать вязкий футбол, чтобы соперник не включал скорости и допускал большое количество технического брака. Знали, что и поле не очень хорошее. С этой задачей мы справились, но сами не могли быстро выходить в атаку, также допуская много ошибок и поэтому находясь под давлением. В перерыве я сказал ребятам терпеть и дожидаться своего шанса. Пару раз нам повезло, но в принципе удалось отыграть в обороне так, как планировалось. Своей самоотдачей и дисциплиной мы заслужили победу.

— В последнее время тренеров «Зенита» не раз увольняли после матча с «Томью». В этот раз вы решили выступить в роли томичей?

— Уже объявили, что ли? Нет? Тогда зачем вы торопите… Мы не приезжаем, чтобы отправить кого-то в отставку. Можно выиграть и быть уволенным. Я прекрасно понимаю желание болельщиков, возможности петербургского клуба. Такие периоды бывают, но нынешний неудачный период пройдет, и вновь наступят времена, когда на этом стадионе будут радоваться и аплодировать. Терпите, в жизни не все гладко.

— Почему на поле не вышел Балай?

— Мбенг неплохо выглядит и забивает в каждом матче, в прошлой игре удачно вышел на замену Садаев. Нам предстоит несколько матчей за короткий срок с долгими перелетами, поэтому Балай свой шанс получит.

— Вы не в первый раз удачно играете против «Зенита». Насколько похож был «Зенит» в этих матчах?

— Есть определенные нюансы, но в принципе у «Зенита» всегда был стиль — играть первым номером. Для сравнения — полтора года назад мы тоже были командой, которая могла действовать первым номером. Например, когда победили в Грозном 4:1, много контролировали мяч. Но исходим из возможностей игроков, поэтому сейчас мы перешли на другую схему, и она дает результат.

— Как вам поле?

— Поле? Поле. В День Победы оно было боевое.

— Оцените игру «Терека» в последних играх по нынешней схеме.

— У нас сейчас в обороне есть защитник, от которого получаем креатив — Родолфу. Нам нужен был и креатив в атаке — и выход Иванова дает возможность его получить. Мы допустили ошибку во встрече с «Уралом», когда выпустили Иванова ниже в середину поля, где он должен был выполнять большой объем работы. Это не его позиция. В этой встрече он был выдвинут выше и сыграл достаточно хорошо.

— Приятно, что победой вы сделали чемпионом свою бывшую команду «Спартак» и чувствуете ли вы себя бывшим спартаковцем до сих пор?

— Приятно, что «Спартак» стал чемпионом, все-таки он столько лет не выигрывал. Думаю, спартаковские болельщики будут пить не только в честь Дня Победы. Половина из них, наверно, завтра даже встать не сможет. Но я пить не буду. Что касается бывшего спартаковца, то, как говорят, бывших, наверное, не бывает.

— Каковы ваши впечатления от нового стадиона в Санкт-Петербурге?

— Не обходил стадион, поэтому не видел многих помещений. Тренерская очень удобная, никто мне не мешал, хотя располагается далековато от команды, а я люблю смотреть, как готовятся к игре футболисты. Стадион великолепный. Надеюсь, что трава на поле вырастет.

В заключение хотел бы поздравить всех с наступающим Днем Победы. Без ветеранов, которые были на стадионе, мы бы сегодня не сидели здесь, не разговаривали и не шутили, поэтому давайте думать о них, вспоминать и любить до последнего дня.

7.05.2017 19:00 Зрители 30673 основной раунд: 27-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:1 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг (Дантас Биспу Родолфу) 65′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Артур Юсупов 14
70′ 90+6′ Олег Шатов 17
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
83′ Артем Дзюба 22
Александр Кержаков 11
70′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Йоан Молло 24
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 27′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
19 Олег Иванов
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 66′
20 Габриэл Торже
14 Далер Кузяев 81′
10 Георге Грозав
17 Аблай Мбенг 76′
9 Заур Садаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 0
14 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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