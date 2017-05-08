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8 мая 2017, 0:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рахимов позвонил Каррере и лично поздравил «Спартак» с чемпионством

По информации «Чемпионата», главный тренер «Терека» Рашид Рахимов позвонил наставнику «Спартака Массимо Каррере и лично поздравил его с чемпионством.

По информации Чемпионата главный тренер Терека <span class=error>Рашид</span> <span class=error>Рахимов</span> позвонил наставнику Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррере</span> и лично поздравил его с <span class=error>чемпионством</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.

«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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Новости Премьер-лиги

Первый трофей Федуна: «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу

Первый трофей Федуна: «Спартак» выиграл чемпионат России по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2016/17. Это стало ясно после того, как в воскресенье санкт-петербургский «Зенит» потерпел поражение от грозненского «Терека» (0:1) в домашнем матче 27-го тура российского первенства. За три тура до конца турнира на счету «Спартака» 63 очка, а его ближайших преследователей ЦСКА и «Зенита» 53 и 52 соответственно.
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