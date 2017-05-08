Рахимов позвонил Каррере и лично поздравил «Спартак» с чемпионством
По информации «Чемпионата», главный тренер «Терека» Рашид Рахимов позвонил наставнику «Спартака Массимо Каррере и лично поздравил его с чемпионством.
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«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого
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