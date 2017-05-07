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7 мая 2017, 23:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Черчесов: «Спартак» — сильнейший клуб в сезоне и заслуженно выиграл ЧР по футболу

Московский «Спартак» объективно является сильнейшим клубом в нынешнем сезоне чемпионата России и заслуженно выиграл золотые медали, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Московский Спартак объективно является сильнейшим клубом в нынешнем сезоне чемпионата России и заслуженно выиграл золотые медали заявил агентству Р-Спорт главный тренер сборной России по футболу Станислав <span class=error>Черчесов</span>. Увеличить
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«Спартак» стал недосягаемым для преследователей после того, как в 27-м туре петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку». «Красно-белые» в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды в турнире датирована 2001 годом.

«Спартак» — объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось, — сказал Черчесов по телефону. — Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича (Федуна) только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды.

Спартак М
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