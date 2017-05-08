«Амкар»: «Спартак», приезжайте в Пермь просто отдыхать
«Амкар» поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России перед очной встречей с московским клубом, которая состоится в 28-м туре РФПЛ 13 мая.
«Спартак», отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем, — говорится в официальном сообщении
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в
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