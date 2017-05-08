«Амкар»: «Спартак», приезжайте в Пермь просто отдыхать

«Спартак», отмечайте хоть всю неделю. Тренироваться совсем незачем. Приезжайте в Пермь просто отдыхать. В футбол мы сами поиграем, — говорится в официальном сообщении пресс-службы пермского клуба.

«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:1.