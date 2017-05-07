«Спартак» в воскресенье стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после поражения санкт-петербургского «Зенита» от грозненского «Терека» (0:1). Красно-белые стали недосягаемы для конкурентов.

«Здесь много факторов, основной — слабость конкурентов, прежде всего, “Зенита” и ЦСКА, — считает Мостовой. — Уход Халка и Ахмеда Мусы (из “Зенита” и ЦСКА прошлым летом — прим. ТАСС) вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что “Зенит” начнет играть в более комбинационный футбол, что-то еще там придумывали, но такого футболиста, как Халк, который забивает 20 мячей и отдает 20 передач, “Зенит” больше не найдет. Да, они поиграли три-четыре игры, а потом стали выглядеть беспомощно, они привыкли, что Халк берет мяч, обыгрывает троих, бьет или отдает голевую передачу, сейчас такого нет, поэтому “Зенит” и столкнулся с трудностями».

«Хотим мы этого или нет, но когда-то «Спартак» должен был стать чемпионом, тем более сейчас все сложилось — построили новый стадион (открыт в сентябре 2015 года — прим. ТАСС), купили хороших футболистов, укрепились зимой, а ведь кто-то игроков терял в это время, — продолжил собеседник ТАСС. — Ну и хочется отметить главного тренера, который внес свою лепту. Когда он пришел в «Спартак», многие и не знали, кто он такой, но обстоятельства сложились как нельзя лучше. Браво, Каррера, браво, «Спартак».