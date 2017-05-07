Мостовой считает, что основная причина победы «Спартака» в РФПЛ — слабость конкурентов
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Победа московского «Спартака» в чемпионате России по футболу стала следствием слабости главных конкурентов — ЦСКА и «Зенита». Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник
красно-белых Александр Мостовой.
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«Спартак» в воскресенье стал чемпионом России сезона-2016/17 за три тура до конца первенства после поражения
«Здесь много факторов, основной — слабость конкурентов, прежде всего, “Зенита” и ЦСКА, — считает Мостовой. — Уход Халка и Ахмеда Мусы (из “Зенита” и ЦСКА прошлым летом — прим. ТАСС) вновь подтвердил, что звезды есть звезды, а у нас их и так немного. Сразу можно было сказать, что команды потеряют во многом, хотя многие говорили, что “Зенит” начнет играть в более комбинационный футбол,
«Хотим мы этого или нет, но
Мостовой признался, что не испытывает сильных эмоций по поводу чемпионства «Спартака», потому что был готов к нему заранее. «Честно говоря, эмоции не захлестывают, что “Спартак” станет чемпионом, я говорил три тура назад. Многие сомневались, думали, что команда
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