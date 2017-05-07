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7 мая 2017, 23:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Ювентус» поздравил Карреру с победой в чемпионате России

«Ювентус» поздравил главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с победой в чемпионате России.

Московский Спартак одержал гостевую победу над столичным ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Увеличить
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53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, вошел в штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона.

Последний подал в отставку после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера, а 17 августа 2016 года итальянский наставник стал полноценным главным тренером команды.

Добавим, что чемпионом страны впервые стала команда, которая по ходу сезона сменила тренера. Красно-белые обеспечили себе чемпионство за три тура до окончания чемпионата после того, как «Зенит» проиграл «Тереку».

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