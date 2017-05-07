«Ювентус» поздравил Карреру с победой в чемпионате России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, вошел в штаб Дмитрия Аленичева перед началом сезона.

Последний подал в отставку после вылета команды из 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Каррера занял должность исполняющего обязанности главного тренера, а 17 августа 2016 года итальянский наставник стал полноценным главным тренером команды.

Добавим, что чемпионом страны впервые стала команда, которая по ходу сезона сменила тренера. Красно-белые обеспечили себе чемпионство за три тура до окончания чемпионата после того, как «Зенит» проиграл «Тереку».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Congratulazioni a Mister Massimo <a href="https://twitter.com/hashtag/Carrera?src=hash">#Carrera</a>, Campione di Russia con <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a>! <a href="https://t.co/07mkXE2AD6">pic.twitter.com/07mkXE2AD6</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/861298376440258562">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>