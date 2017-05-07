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7 мая 2017, 23:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Самедов: Футболисты «Спартака» делали все, чтобы порадовать своих болельщиков

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболисты московского «Спартака» на протяжении чемпионата делали все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков. Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Александр Самедов.

В воскресенье Спартак впервые с 2001 года стал чемпионом России. Увеличить
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В воскресенье «Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России. Это стало известно после того, как санкт- петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку» и за три тура до конца чемпионата лишился шансов догнать красно- белых в турнирной таблице.

«Я пока даже не особенно понимаю, что произошло, все ребята смотрели матч “Зенита”, сидя дома, их поражение стало своего рода неожиданностью, — сказал Самедов. — Я хочу поздравить свою семью, партнеров по команде, тренерский штаб, всех тех, кто причастен к этой долгожданной победе. Отдельно хотелось бы поздравить наших болельщиков, ради которых мы старались, мы знали, как люди ждали этого и старались сделать все, чтобы их порадовать. Завтра приедем на базу, увидимся, будем поздравлять друг друга».

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