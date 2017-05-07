Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29674087/
7 мая 2017, 23:00 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Михаил Ефремов: Болельщики «Спартака» должны сказать Каррере большое спасибо

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер чемпиона России по футболу московского «Спартака» Массимо Каррера заслужил большой похвалы от болельщиков красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов.

Спартак одержав досрочную победу в чемпионате России прервал 14-летнюю серию без трофеев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Спартак» благодаря поражению санкт-петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком» (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

«Дошли, дожили! Grazie, Массимо! Grazie mille (“большое спасибо”)! Все мы должны поблагодарить Карреру», — сказал Ефремов.

«Ничего страшного, что чемпионство получилось “диванным”. Праздновать будем на матче с “Тереком”, когда соберемся все вместе. Я сейчас очень рад, звонят мои друзья- спартачи, все друг друга поздравляют», — добавил Ефремов.

«Спартак», одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Черчесов: «Спартак» — сильнейший клуб в сезоне и заслуженно выиграл ЧР по футболу

Черчесов: «Спартак» — сильнейший клуб в сезоне и заслуженно выиграл ЧР по футболу

Московский «Спартак» объективно является сильнейшим клубом в нынешнем сезоне чемпионата России и заслуженно выиграл золотые медали, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Леонид Федун поблагодарил болельщиков "Спартака" за терпение и поддержку

Мутко поздравил "Спартак" с победой в чемпионате России по футболу

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по борьбе