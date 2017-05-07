Михаил Ефремов: Болельщики «Спартака» должны сказать Каррере большое спасибо
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер чемпиона России по футболу московского «Спартака» Массимо Каррера заслужил большой похвалы от болельщиков
красно-белых. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов.
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В воскресенье «Спартак» благодаря поражению
«Дошли, дожили! Grazie, Массимо! Grazie mille (“большое спасибо”)! Все мы должны поблагодарить Карреру», — сказал Ефремов.
«Ничего страшного, что чемпионство получилось “диванным”. Праздновать будем на матче с “Тереком”, когда соберемся все вместе. Я сейчас очень рад, звонят мои друзья- спартачи, все друг друга поздравляют», — добавил Ефремов.
«Спартак», одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03
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