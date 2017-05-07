Михаил Ефремов: Болельщики «Спартака» должны сказать Каррере большое спасибо

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В воскресенье «Спартак» благодаря поражению санкт-петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком» (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

«Дошли, дожили! Grazie, Массимо! Grazie mille (“большое спасибо”)! Все мы должны поблагодарить Карреру», — сказал Ефремов.

«Ничего страшного, что чемпионство получилось “диванным”. Праздновать будем на матче с “Тереком”, когда соберемся все вместе. Я сейчас очень рад, звонят мои друзья- спартачи, все друг друга поздравляют», — добавил Ефремов.