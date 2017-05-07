Тренер «Терека» Рахимов заявил, что ему приятна победа «Спартака» в чемпионате России
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Терек» Рашид Рахимов заявил, что ему приятно чемпионство московского «Спартака» в нынешнем сезоне. Об этом бывший футболист красно-белых рассказал на пресс-конференции.
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В воскресенье «Спартак» в 10-й раз в своей истории стал чемпионом России по футболу после того, как санкт- петербургский «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы догнать московский клуб.
«За “Спартак” очень приятно, сколько лет они уже не выигрывали. Думаю, спартаковские болельщики сегодня будут пить не только за День Победы, а половина из них завтра встать не сможет. Я пить не буду, но говорят, что бывших спартаковцев не бывает», — сказал Рахимов.
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