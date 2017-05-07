Андрей Федун: Массимо Каррера в «Спартаке» показал себя блестящим тренером
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Массимо Каррера оказался удачлив в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 во главе московского «Спартака», он является блестящим тренером. Об этом ТАСС заявил член совета директоров «Спартака» Андрей Федун.
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«Спартак» стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как
«Победа трудная, заслуженная, тренер у нас везунчик. Профессионализм важен, но без удачи никуда. Каррера в этом сезоне оказался удачливым, помимо того, что он блестящий тренер», — сказал Федун.
«Эмоции просто перехлестывают. Никак не ожидали такого подарка от “Зенита”, но спасибо им. 16 лет мы ждали этого события, у команды больше 60 очков, это тоже не игрушки», — отметил собеседник ТАСС.
Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года.
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