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7 мая 2017, 22:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Андрей Федун: Массимо Каррера в «Спартаке» показал себя блестящим тренером

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Массимо Каррера оказался удачлив в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 во главе московского «Спартака», он является блестящим тренером. Об этом ТАСС заявил член совета директоров «Спартака» Андрей Федун.

В воскресенье Спартак выиграл чемпионат России впервые с 2001 года. Увеличить
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«Спартак» стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как санкт-петербургский «Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

«Победа трудная, заслуженная, тренер у нас везунчик. Профессионализм важен, но без удачи никуда. Каррера в этом сезоне оказался удачливым, помимо того, что он блестящий тренер», — сказал Федун.

«Эмоции просто перехлестывают. Никак не ожидали такого подарка от “Зенита”, но спасибо им. 16 лет мы ждали этого события, у команды больше 60 очков, это тоже не игрушки», — отметил собеседник ТАСС.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года.

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