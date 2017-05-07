Андрей Федун: Массимо Каррера в «Спартаке» показал себя блестящим тренером

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«Спартак» стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как санкт-петербургский «Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

«Победа трудная, заслуженная, тренер у нас везунчик. Профессионализм важен, но без удачи никуда. Каррера в этом сезоне оказался удачливым, помимо того, что он блестящий тренер», — сказал Федун.

«Эмоции просто перехлестывают. Никак не ожидали такого подарка от “Зенита”, но спасибо им. 16 лет мы ждали этого события, у команды больше 60 очков, это тоже не игрушки», — отметил собеседник ТАСС.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года.