УЕФА поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России по футболу
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил московский «Спартак» с победой в чемпионате России по футболу сезона-2016/17. Об этом сообщается в «Твиттере» организации.
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В воскресенье «Спартак» благодаря поражению санкт- петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком» (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кроме того,
«Поздравляем “Спартак” с чемпионством, к которому
«Спартак», одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03
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