УЕФА поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России по футболу

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В воскресенье «Спартак» благодаря поражению санкт- петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком» (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кроме того, красно-белые гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

«Поздравляем “Спартак” с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем их осенью на групповом этапе Лиги чемпионов», — говорится в сообщении.