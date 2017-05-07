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7 мая 2017, 22:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

УЕФА поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил московский «Спартак» с победой в чемпионате России по футболу сезона-2016/17. Об этом сообщается в «Твиттере» организации.

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В воскресенье «Спартак» благодаря поражению санкт- петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком» (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России. Кроме того, красно-белые гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

«Поздравляем “Спартак” с чемпионством, к которому красно-белые шли более 15 лет. Ждем их осенью на групповом этапе Лиги чемпионов», — говорится в сообщении.

«Спартак», одержав досрочную победу в чемпионате, прервал 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.

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МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Массимо Каррера оказался удачлив в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 во главе московского «Спартака», он является блестящим тренером. Об этом ТАСС заявил член совета директоров «Спартака» Андрей Федун.
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