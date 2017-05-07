Юрий Жирков: Не думаю, что «Спартак» сильнейшая команда в РФПЛ

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Также футболист отметил, что не считает нового чемпиона России — «Спартак» сильнейшей командой лиги.

— Имели много моментов, но реализация подвела, — сказал Жирков. — У соперников был полумомент, и они его реализовали.

— Поле мешало?

— На разминке было нормально, но затем… даже нечего комментировать.

— Может, не стоило проводить матчи на таком стадионе?

— Если заставили нас играть, значит так надо.

— Не расстроены, что «Спартак» стал чемпионом.

— Обидно, что мы проиграли дома. Если выиграл, значит выиграл.

— По игре это сильнейшая команда премьер-лиги?

— Мне кажется, нет. (Гоша ЧЕРНОВ).