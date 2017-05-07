Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29673880/
7 мая 2017, 22:17 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Жирков: Не думаю, что «Спартак» сильнейшая команда в РФПЛ

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после поражения от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что команде было обидно потерять очки на своей арене.

Алексей СОЛОСИН не сумел отразить удар Квинси Промеса с точки. Фото Александр ФЕДОРОВ СЭ Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

Также футболист отметил, что не считает нового чемпиона России — «Спартак» сильнейшей командой лиги.

— Имели много моментов, но реализация подвела, — сказал Жирков. — У соперников был полумомент, и они его реализовали.

— Поле мешало?

— На разминке было нормально, но затем… даже нечего комментировать.

— Может, не стоило проводить матчи на таком стадионе?

— Если заставили нас играть, значит так надо.

— Не расстроены, что «Спартак» стал чемпионом.

— Обидно, что мы проиграли дома. Если выиграл, значит выиграл.

— По игре это сильнейшая команда премьер-лиги?

— Мне кажется, нет. (Гоша ЧЕРНОВ).

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Терек
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Тренер «Терека» Рахимов заявил, что ему приятна победа «Спартака» в чемпионате России

Тренер «Терека» Рахимов заявил, что ему приятна победа «Спартака» в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Терек» Рашид Рахимов заявил, что ему приятно чемпионство московского «Спартака» в нынешнем сезоне. Об этом бывший футболист красно-белых рассказал на пресс-конференции.
Еще 7 новостей  Все новости
06 мая

Мощь дня! Хусаинов ответил Луческу!

Приговоренный к смерти. Трагедия вратаря Мюллера

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"