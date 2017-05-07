Юрий Жирков: Не думаю, что «Спартак» сильнейшая команда в РФПЛ
Защитник «Зенита» Юрий Жирков после поражения от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что команде было обидно потерять очки на своей арене.
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Также футболист отметил, что не считает нового чемпиона России — «Спартак» сильнейшей командой лиги.
— Имели много моментов, но реализация подвела, — сказал Жирков. — У соперников был полумомент, и они его реализовали.
— Поле мешало?
— На разминке было нормально, но затем… даже нечего комментировать.
— Может, не стоило проводить матчи на таком стадионе?
— Если заставили нас играть, значит так надо.
— Не расстроены, что «Спартак» стал чемпионом.
— Обидно, что мы проиграли дома. Если выиграл, значит выиграл.
— По игре это сильнейшая команда
— Мне кажется, нет. (Гоша ЧЕРНОВ).
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