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7 мая 2017, 22:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Леонид Федун поблагодарил болельщиков «Спартака» за терпение и поддержку

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун поблагодарил «Терек» за победу над «Зенитом» и болельщиков красно-белых за долготерпение и поддержку. Об этом Федун заявил ТАСС.

Спартак в воскресенье стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Увеличить
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«Спартак» в воскресенье стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как «Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура первенства и потерял шансы догнать красно- белых. «Спартак» не выигрывал чемпионат России с 2001 года.

«Жуткое облегчение, поскольку так долго ждали и страдали, — сказал Федун. — Не могу сдерживать эмоции. Конечно, хотелось выиграть самим, но спасибо “Тереку”, что нам помогли, мы очень благодарны этой команде».

«Конечно же, спасибо нашим ребятам. Мы лидировали большую часть чемпионата, и этот отрыв в 10 очков позволил нам спокойно ждать (завершения чемпионата)», — добавил владелец «Спартака».

«Это блестящий сезон, я очень рад за наших болельщиков, которые очень долго терпели и поддерживали нас», — отметил Федун.

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