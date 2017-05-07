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7 мая 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Еще перед сезоном сказал, что верю в победу

Самый титулованный тренер России, легенда «Спартака» Олег Романцев поздравил красно-белых с победой в чемпионате. В предыдущий раз московский клуб становился первым под началом Романцева в 2001 году.

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— Я еще перед началом сезона сказал, что верю в победу «Спартака» в чемпионате, — заметил Романцев. — Хотя никогда не любил прогнозы и относился к ним с недоверием, но оказалось, что они сбываются. Это тот самый случай, когда особенно приятно оказаться правым. Потому что моя команда, а я думаю, что имею право на такие слова, стала первой в очень тяжелой и непростой борьбе. Особенно приятно, что «Спартак» вернул титул сильнейшего 16 лет спустя. Это общая победа всех тех, кто создавал «Спартак» — братьев Старостиных, всех тех, кто продолжал его традиции — Никиты Павловича Симоняна и, конечно же, его болельщиков, для которых это настоящий праздник. С победой всех нас! (Александр ЛЬВОВ).

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