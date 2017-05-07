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7 мая 2017, 21:51 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Карякин: Хочется лично поздравить Федуна, который дотерпел до чемпионства «Спартака»

Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин заявил агентству «Р-Спорт», что хочет отдельно поздравить с победой в чемпионате России по футболу председателя совета директоров «красно-белых» Леонида Федуна, который «дотерпел до чемпионства», несмотря на всю критику.

Российский шахматист и болельщик московского Спартака Сергей <span class=error>Карякин</span> заявил агентству Р-Спорт что хочет отдельно поздравить с победой в чемпионате России по футболу председателя совета директоров красно-белых Леонида <span class=error>Федуна</span> который дотерпел до <span class=error>чемпионства</span> несмотря на всю критику. Увеличить
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«Спартак» стал недосягаемым для преследователей после того, как в 27-м туре петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку». «Красно-белые» в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды датирована 2001-м годом.

«Я начал болеть за “Спартак” с 2012 года. Многие шутили после моего интервью, где я пожелал “Спартаку” чемпионства. Меня спросили, кто выиграет быстрее титул — “Спартак” чемпионат России или Сергей Карякин — мировую шахматную корону. Я ответил, что первым это сделает “Спартак”, а мне очень много надо потрудиться. И многие злые языки сказали, что я никогда не выиграю шахматную корону, потому что “Спартак” никогда не станет чемпионом», — сказал Карякин по телефону.

«Я прекрасно понимаю, что значит это чемпионство для болельщиков с большим стажем. Очень было трудно видеть команду без каких-либо титулов все это время. И это праздник для всей страны. “Спартак” доказывает, что это народная команда. Также хочу лично поздравить Леонида Федуна, который дотерпел, несмотря на всю критику. Он дотерпел, не уходил, и тем слаще это чемпионство. Все суперкруто. Надеюсь, что и в Лиге чемпионов выстрелим, как в 1996 году, когда выиграли шесть матчей в своей группе», — продолжил он.

Карякин рассказал, что начал отмечать чемпионство после победы в московском дерби над ЦСКА (2:1) в 26-м туре. «Ни для кого не секрет, что это большой праздник для “красно-белых”. К сожалению, я не смог попасть на матч с ЦСКА, очень близкие друзья приглашали в VIP-ложу, но в этот день я играл заключительный тур на супертурнире в азербайджанском Шамкире. Но после вечером мы вернулись в гостиницу с менеджером Кириллом Зангалисом и с другими ребятами начали отмечать чемпионство, а также окончание турнира», — добавил гроссмейстер.

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