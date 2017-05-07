Карякин: Хочется лично поздравить Федуна, который дотерпел до чемпионства «Спартака»
Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин заявил агентству «Р-Спорт», что хочет отдельно поздравить с победой в чемпионате России по футболу председателя совета директоров «красно-белых» Леонида Федуна, который «дотерпел до чемпионства», несмотря на всю критику.
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«Спартак» стал недосягаемым для преследователей после того, как в 27-м туре петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку». «Красно-белые» в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды датирована 2001-м годом.
«Я начал болеть за “Спартак” с 2012 года. Многие шутили после моего интервью, где я пожелал “Спартаку” чемпионства. Меня спросили, кто выиграет быстрее титул — “Спартак” чемпионат России или Сергей Карякин — мировую шахматную корону. Я ответил, что первым это сделает “Спартак”, а мне очень много надо потрудиться. И многие злые языки сказали, что я никогда не выиграю шахматную корону, потому что “Спартак” никогда не станет чемпионом», — сказал Карякин по телефону.
«Я прекрасно понимаю, что значит это чемпионство для болельщиков с большим стажем. Очень было трудно видеть команду без
Карякин рассказал, что начал отмечать чемпионство после победы в московском дерби над ЦСКА (2:1) в 26-м туре. «Ни для кого не секрет, что это большой праздник для “красно-белых”. К сожалению, я не смог попасть на матч с ЦСКА, очень близкие друзья приглашали в
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