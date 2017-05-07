Карякин: Хочется лично поздравить Федуна, который дотерпел до чемпионства «Спартака»

«Спартак» стал недосягаемым для преследователей после того, как в 27-м туре петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку». «Красно-белые» в 10-й раз стали чемпионами России, предыдущая победа команды датирована 2001-м годом.

«Я начал болеть за “Спартак” с 2012 года. Многие шутили после моего интервью, где я пожелал “Спартаку” чемпионства. Меня спросили, кто выиграет быстрее титул — “Спартак” чемпионат России или Сергей Карякин — мировую шахматную корону. Я ответил, что первым это сделает “Спартак”, а мне очень много надо потрудиться. И многие злые языки сказали, что я никогда не выиграю шахматную корону, потому что “Спартак” никогда не станет чемпионом», — сказал Карякин по телефону.

«Я прекрасно понимаю, что значит это чемпионство для болельщиков с большим стажем. Очень было трудно видеть команду без каких-либо титулов все это время. И это праздник для всей страны. “Спартак” доказывает, что это народная команда. Также хочу лично поздравить Леонида Федуна, который дотерпел, несмотря на всю критику. Он дотерпел, не уходил, и тем слаще это чемпионство. Все суперкруто. Надеюсь, что и в Лиге чемпионов выстрелим, как в 1996 году, когда выиграли шесть матчей в своей группе», — продолжил он.