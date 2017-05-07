Мутко поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России по футболу

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В воскресенье «Спартак» благодаря поражению санкт- петербургского «Зенита» в матче с грозненским «Тереком» (0:1) впервые с 2001 года стал чемпионом России.

«Так сложилось, что “Спартак” уже недосягаем, — сказал Мутко по телефону. — Можем поздравить его с победой в чемпионате России, он давно к этому шел, в этом году провел чемпионат ровно. Клуб, тренеры, футболисты — все вместе достигли такого результата, поздравляем руководство, акционеров и, конечно, болельщиков. В этом сезоне они были одой командой и все вместе заслуженно победили».

«Какая разница, как достигнута победа. Есть очки, есть количество побед. Чемпион есть чемпион, в прошлом году то же самое было, так сложилось. Удачи теперь им», — добавил Мутко.