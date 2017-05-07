«Сегодня одна команда на поле играла, другая — мешала играть. У меня, наверное, первый год такой. Такое впечатление, что кто-то сглазил. В этом сезоне потеряли четырёх ведущих игроков, были моменты, когда и судейство не на нашей стороне, на таком тяжёлом поле нам было тяжело созидать… По большому счёту соперник сегодня ничего не создал, кроме этого штрафного», — сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».