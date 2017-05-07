Каррера: Я остаюсь в «Спартаке» на следующий сезон

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Ранее появлялись слухи, что итальянский специалист может покинуть клуб ближайшим летом.

«Останусь ли в “Спартаке” на следующий сезон? Да», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».