Каррера: Я остаюсь в «Спартаке» на следующий сезон
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после того, как клуб одержал досрочную победу в российской
Премьер-Лиге, сообщил, что останется в команде на следующий сезон.
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Ранее появлялись слухи, что итальянский специалист может покинуть клуб ближайшим летом.
«Останусь ли в “Спартаке” на следующий сезон? Да», — сказал Каррера в эфире программы «После футбола».
«Спартак» стал чемпионом России после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в
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