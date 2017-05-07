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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Пятнадцать лет. Целая жизнь.

Наверное, кто-то пошел в школу и ее закончил. Кто-то женился и развелся, кто-то женился еще раз. Кто-то отправил сына в первый класс, а потом — в армию. Кто-то выдал замуж дочь. Кто-то открыл свое дело и прогорел. Кто-то рискнул и процветает. Кто-то уехал в другой город, кто-то — в другую страну. Кто-то стал большим начальником. Кто-то вышел на пенсию. У кого-то появились внуки. У кого-то — правнуки.

Для обычного человека пятнадцать лет — невероятно много. Для болельщика «Спартака» — почти ничего. Недоразумение, временный сбой. Эти пятнадцать лет могли убить все что угодно, но не убили. Люди не просто надеялись, они твердо верили, они знали. Лукавили те, кто кричал — потеряно все, кроме чести. Ничего не потеряно, все тут — гордость, страсть, верность, любовь. И честь, конечно, тоже. Вместе с уважением. Сорок две тысячи, которые пришли на «Томь» — лучшее тому подтверждение.

Они проявили уважение к команде, которая сделала их счастливыми. И сегодня вместе с миллионами болельщиков «Спартака» по всему миру они признаются своему клубу в любви. Эта любовь — настоящая, прошедшая проверку временем, невзгодами и отчаянием. Много вы знаете влюбленных, готовых ждать пятнадцать лет? Красно-белые ждали.

Ждали, конечно, по-разному.

Удивленно в 2002-м, когда прогресс «Локомотива» и ЦСКА выглядел чем-то нужным и полезным. Казалось, достаточно сменить поколения, и все вернется. Как вернулось после 95-го. Невозможно же побеждать вечно, не так ли?

Тоскливо в 2003-м, когда стало понятно, что удивительный состав и маргинальный менеджмент — это не издержки реформ, а жестокая реальность, и даже победа в Кубке не спасала от черного уныния.

С осторожным интересом в 2004-м, когда взявший дело в свои руки Леонид Федун пригласил итальянского тренера Невио Скалу, вернул Дмитрия Аленичева, а следом купил целую компанию дорогих и по-настоящему качественных легионеров.

С возродившейся надеждой в 2005-м, когда современный, с европейским менталитетом тренер Александр Старков выиграл (и это было действительно победой) второе место, снова подарившее «Спартаку» Лигу чемпионов.

Весело и задорно в 2006-м, когда играючи расправлялись с одними, но безалаберно уступали другим — и в этом был весь «Спартак» добрейшего Владимира Федотова.

Нетерпеливо в 2007-м, когда золото было так близко, но в самом конце уплыло в Петербург, благодаря чему зарождавшееся класико двух столиц стало еще принципиальнее.

Отчаянно в 2008-м, когда не получилось даже у такого симпатичного парня, как Микаэль Лаудруп. Но он прервал неудачную серию в матчах с ЦСКА, значит и другая серия скоро прервется — так все тогда думали.

Воинственно в 2009-м, когда молодой и полный сил Валерий Карпин рвался с первого захода покорить премьер-лигу, и Алекс с Веллитоном под звуки ламбады уверенно меняли скептическое отношение к иностранцам в «Спартаке». Если бы не уход Быстрова, если бы не ошибки Джанаева….

Вяло в 2010-м, когда Карпин показался не таким уж классным, да и от настроения бразильцев «Спартак» стал зависеть слишком сильно.

Долго и устало в 2011-м и 2012-м, когда после слабой осени последовала неплохая весна, позволившая выйти в Лигу чемпионов. Но радости это принесло мало — настолько лучше выглядели ЦСКА (в личных встречах) и «Зенит» (на дистанции).

Раздраженно в 2013-м, когда ушедший вроде бы Карпин вновь вернулся, сменив Эмери, но толку это принесло совсем немного — за внутренними дрязгами стало не до чемпионской гонки.

Саркастически в 2014-м, когда была завалена концовка неплохо складывавшегося сезона, и штурвал пытался удержать атакуемый со всех сторон Дмитрий Гунько.

Безучастно в 2015-м, когда ничего не получалось у Мурата Якина.

Возбужденно в 2016-м, когда так хотелось верить в Дмитрия Аленичева — а в кого еще оставалось верить после стольких лет?

И вот, наконец, весна 2017-го — время, которое войдет в историю «Спартака». Как ждали ЭТОГО чемпионства? С какими эмоциями красно-белые прожили ЭТОТ сезон? Что вообще могло остаться после стольких лет тревог и испытаний, напрасных надежд и горьких разочарований?

Оказалось, что эмоции не просто остались — они закалились, выдержались, налились силой, приумножились. Как в сосуде алхимика таинственным образом перемешались друг с другом и запустили реакцию ровно в тот момент, когда появился магический философский камень — камень, который принес никому до недавних пор неизвестный итальянский мастер. Так и родилось золото.

Все сошлось в этом сезоне — правильное настроение трибун, правильное настроение команды, правильный тренер, правильное управление. И чемпионство это — тоже правильное.