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7 мая 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Зенит» проиграл «Тереку» в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» проиграл грозненскому «Тереку» со счетом 0:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Увеличить
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Мяч на 65-й минуте забил Аблайе Мбенг. В компенсированное время с поля был удален полузащитник «Зенита» Олег Шатов.

В турнирной таблице «Зенит» за три тура до конца занимает третье место, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего московского «Спартака» достигло 11 очков. Таким образом, сине-бело-голубые потеряли шансы догнать красно- белых, которые досрочно стали чемпионами страны. ЦСКА, идущий вторым, имеет в активе 53 очка, первые две команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, третья и четвертая — в Лиге Европы.

«Терек» с 42 очками расположился на пятой строчке, отставая на три балла от занимающего четвертое место «Краснодара».

В следующем туре «Зенит» 13 мая в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Терек» на следующий день также на выезде встретится с «Томью».

7.05.2017 19:00 Зрители 30673 основной раунд: 27-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:1 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг (Дантас Биспу Родолфу) 65′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Артур Юсупов 14
70′ 90+6′ Олег Шатов 17
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
83′ Артем Дзюба 22
Александр Кержаков 11
70′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Йоан Молло 24
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 27′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
19 Олег Иванов
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 66′
20 Габриэл Торже
14 Далер Кузяев 81′
10 Георге Грозав
17 Аблай Мбенг 76′
9 Заур Садаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 0
14 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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