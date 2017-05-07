«Зенит» проиграл «Тереку» в матче чемпионата России

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Мяч на 65-й минуте забил Аблайе Мбенг. В компенсированное время с поля был удален полузащитник «Зенита» Олег Шатов.

В турнирной таблице «Зенит» за три тура до конца занимает третье место, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего московского «Спартака» достигло 11 очков. Таким образом, сине-бело-голубые потеряли шансы догнать красно- белых, которые досрочно стали чемпионами страны. ЦСКА, идущий вторым, имеет в активе 53 очка, первые две команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, третья и четвертая — в Лиге Европы.

«Терек» с 42 очками расположился на пятой строчке, отставая на три балла от занимающего четвертое место «Краснодара».

В следующем туре «Зенит» 13 мая в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Терек» на следующий день также на выезде встретится с «Томью».