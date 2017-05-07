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7 мая 2017, 21:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Мы всё прос… ли». Как «Зенит» ускорил чемпионство «Спартака»

Как «Зенит» умудрился проиграть дома «Тереку» и сделать «Спартак» чемпионом — в репортаже нашего спецкора из Санкт-Петербурга.

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«+6, ливень», — «обрадовал» спозаранку мобильный прогноз погоды. Более противных условий для футбола на открытом воздухе сложно придумать. По счастью, синоптики ошиблись в своих расчётах. Тучи, с утра кружившие над Санкт-Петербургом, пощадили горожан и многочисленную туристическую братию, оставив воду при себе. День выдался хоть и прохладным, но нетипично для Северной столицы солнечным. Короче говоря, вполне подходящим для индивидуального и коллективного похода на стадион.

Возможностью воочию поболеть за своих любимцев — а культ «Зенита» в городе ощущается повсеместно — воспользовались около 30 тысяч петербуржцев. В праздничный день да по такой погоде могло быть и больше, но клуб постепенно повышает нагрузку на новый объект, а вместе с ним на соответствующие городские службы. На этот раз верхний порог посещаемости был поднят на треть относительно премьеры двухнедельной давности. Благодаря открытию верхнего яруса «Крестовский» заполнился примерно на 45% от своей вместимости. И обеспечил сине-бело-голубым очень качественную поддержку.

Единственным человеком, которого при оглашении составов трибуны встретили не слишком приветливо, был главный тренер «Зенита». Едва на гигантском табло появилось изображение пожилого румынского Мистера в голубом спортивном костюме, а диктор сопроводил картинку соответствующим объявлением, «вираж» недовольно засвистел. «Не очень у нас Мирчу любят, — перехватив мой недоумённый взгляд, пояснил коллега. — Мало того что игра оставляет желать лучшего, ещё и эти бесконечные жалобы…». Питерское футбольное сообщество эта заезженная пластинка тоже, как видно, начинает утомлять. Ему не оправданий — зрелища и побед хочется. И с тем, и с другим последнее время напряжёнка. Времена Спаллетти, не говоря уже об Адвокате, на берегах Невы вспоминаются всё с более острой ностальгией.

Игроков болельщицкий актив приветствовал не в пример душевнее тренера. При этом самых продолжительных аплодисментов удостоился человек с лавки. Александр Кержаков и прежде был любимчиком футбольного Петербурга, а с уходом брата Михаила и Могилевца приобрёл дополнительный статус — последнего из могикан. Больше местных воспитанников в первой команде, увы, не осталось.

Играй приезжие мастера легко, раскованно и результативно, петербургскому любителю футбола, наверное, было бы легче смириться с грустной кадровой тенденцией. Так нет же, «Зенит» сборки Луческу предсказуем и неповоротлив. Есть ощущение, что помимо свежих, оригинальных идей игрокам недостаёт элементарных физических кондиций. Мячом команда владеет много, но что с ним делать на последней трети поля, не очень хорошо себе представляет. Либо воплотить в жизнь задуманное не может, что тоже можно считать косвенным подтверждением не лучшей функциональной готовности.

В общем, до перерыва лучшими на «Крестовском» были зрители. Вот кому выдумки и энтузиазма не занимать. Как ни старались футболисты со стрелкой на груди соответствовать трибунам — получалось неважно. Первый тайм выдался откровенно тоскливым и завершился в пользу «Терека» и… «Спартака». Нет, голов в эти 45 минут не случилось — просто ничья для хозяев была поражению подобна. Ибо досрочно делала лидера сезона чемпионом и лишала «Зенит» стратегической инициативы в борьбе с ЦСКА за вторую лигочемпионскую путёвку.

Рашид Рахимов вновь расставил своих футболистов по модной нынче схеме 3−5−2 (она же 5−3−2), и в первой половине встречи они сработали если не идеально, то близко к этому. Как ни долбил «Зенит» стену зелёного цвета — всё без толку: не поддавалась. Одно попадание в створ за 45 минут красноречивее многих слов скажет об эффективности хозяйского наступления. И гостевой обороны, разумеется.

После тренерского инструктажа в раздевалке «Зенит» усилил давление на чужие ворота. Шатов даже в крестовину мячом попал. Вираж ещё больше распалился и в предвкушении неминуемого вроде бы гола грянул любимое: «Оп, давай-давай». А дал «Терек». Да так, что стадион разом погрузился в тягостное молчание….

Первый пропущенный «Зенитом» гол на новом стадионе стал следствием коллективного недосмотра на стандарте. На подачу Родолфо со штрафного выбегал даже не один — два форварда грозненцев. В возмутительном одиночестве выбегали, без сопровождения. Первый из них, а именно Мбенге, и уложил мяч в левый нижний угол. Попытки Хави Гарсии выковырять его оттуда успехом не увенчались. «Тереку» хватило одного прицельного удара, чтобы повести в счёте.

В концовке Луческу совершил замену по заявкам публики, минутами ранее настойчиво просившей Кержакова на поле. Приняв у Дзюбы капитанскую повязку, Александр решительно ринулся на передовую. Но грозненцы почтения прославленному бомбардиру выказывать не стали — и без особого напряга довели дело до победы. После удаления Шатова это было не так-то сложно сделать.

Виражу только и оставалось, что саркастично констатировать: «Мы всё прос… ли». Грубо, но по факту так и есть: «Зенит» завершает сезон без трофеев.

7.05.2017 19:00 Зрители 30673 основной раунд: 27-й тур Санкт-Петербург
Зенит 0:1 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Мирча Луческу Рашид Рахимов
Голы
17 Аблай Мбенг (Дантас Биспу Родолфу) 65′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Юрий Жирков 81
Доменико Кришито 4
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
Артур Юсупов 14
70′ 90+6′ Олег Шатов 17
Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
83′ Артем Дзюба 22
Александр Кержаков 11
70′ Мигел Алвеш Данни (к) 10
Йоан Молло 24
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 27′
2 Дантас Биспу Родолфу
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
19 Олег Иванов
23 Факундо Пирис
55 Игорь Лебеденко 66′
20 Габриэл Торже
14 Далер Кузяев 81′
10 Георге Грозав
17 Аблай Мбенг 76′
9 Заур Садаев
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 0
14 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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