«Мы всё прос… ли». Как «Зенит» ускорил чемпионство «Спартака»
Как «Зенит» умудрился проиграть дома «Тереку» и сделать «Спартак» чемпионом — в репортаже нашего спецкора из
Санкт-Петербурга.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«+6, ливень», — «обрадовал» спозаранку мобильный прогноз погоды. Более противных условий для футбола на открытом воздухе сложно придумать. По счастью, синоптики ошиблись в своих расчётах. Тучи, с утра кружившие над
Возможностью воочию поболеть за своих любимцев — а культ «Зенита» в городе ощущается повсеместно — воспользовались около 30 тысяч петербуржцев. В праздничный день да по такой погоде могло быть и больше, но клуб постепенно повышает нагрузку на новый объект, а вместе с ним на соответствующие городские службы. На этот раз верхний порог посещаемости был поднят на треть относительно премьеры двухнедельной давности. Благодаря открытию верхнего яруса «Крестовский» заполнился примерно на 45% от своей вместимости. И обеспечил
Единственным человеком, которого при оглашении составов трибуны встретили не слишком приветливо, был главный тренер «Зенита». Едва на гигантском табло появилось изображение пожилого румынского Мистера в голубом спортивном костюме, а диктор сопроводил картинку соответствующим объявлением, «вираж» недовольно засвистел. «Не очень у нас Мирчу любят, — перехватив мой недоумённый взгляд, пояснил коллега. — Мало того что игра оставляет желать лучшего, ещё и эти бесконечные жалобы…». Питерское футбольное сообщество эта заезженная пластинка тоже, как видно, начинает утомлять. Ему не оправданий — зрелища и побед хочется. И с тем, и с другим последнее время напряжёнка. Времена Спаллетти, не говоря уже об Адвокате, на берегах Невы вспоминаются всё с более острой ностальгией.
Игроков болельщицкий актив приветствовал не в пример душевнее тренера. При этом самых продолжительных аплодисментов удостоился человек с лавки. Александр Кержаков и прежде был любимчиком футбольного Петербурга, а с уходом брата Михаила и Могилевца приобрёл дополнительный статус — последнего из могикан. Больше местных воспитанников в первой команде, увы, не осталось.
Играй приезжие мастера легко, раскованно и результативно, петербургскому любителю футбола, наверное, было бы легче смириться с грустной кадровой тенденцией. Так нет же, «Зенит» сборки Луческу предсказуем и неповоротлив. Есть ощущение, что помимо свежих, оригинальных идей игрокам недостаёт элементарных физических кондиций. Мячом команда владеет много, но что с ним делать на последней трети поля, не очень хорошо себе представляет. Либо воплотить в жизнь задуманное не может, что тоже можно считать косвенным подтверждением не лучшей функциональной готовности.
В общем, до перерыва лучшими на «Крестовском» были зрители. Вот кому выдумки и энтузиазма не занимать. Как ни старались футболисты со стрелкой на груди соответствовать трибунам — получалось неважно. Первый тайм выдался откровенно тоскливым и завершился в пользу «Терека» и… «Спартака». Нет, голов в эти 45 минут не случилось — просто ничья для хозяев была поражению подобна. Ибо досрочно делала лидера сезона чемпионом и лишала «Зенит» стратегической инициативы в борьбе с ЦСКА за вторую лигочемпионскую путёвку.
Рашид Рахимов вновь расставил своих футболистов по модной нынче схеме 3−5−2 (она же 5−3−2), и в первой половине встречи они сработали если не идеально, то близко к этому. Как ни долбил «Зенит» стену зелёного цвета — всё без толку: не поддавалась. Одно попадание в створ за 45 минут красноречивее многих слов скажет об эффективности хозяйского наступления. И гостевой обороны, разумеется.
После тренерского инструктажа в раздевалке «Зенит» усилил давление на чужие ворота. Шатов даже в крестовину мячом попал. Вираж ещё больше распалился и в предвкушении неминуемого вроде бы гола грянул любимое: «Оп, давай-давай». А дал «Терек». Да так, что стадион разом погрузился в тягостное молчание….
Первый пропущенный «Зенитом» гол на новом стадионе стал следствием коллективного недосмотра на стандарте. На подачу Родолфо со штрафного выбегал даже не один — два форварда грозненцев. В возмутительном одиночестве выбегали, без сопровождения. Первый из них, а именно Мбенге, и уложил мяч в левый нижний угол. Попытки Хави Гарсии выковырять его оттуда успехом не увенчались. «Тереку» хватило одного прицельного удара, чтобы повести в счёте.
В концовке Луческу совершил замену по заявкам публики, минутами ранее настойчиво просившей Кержакова на поле. Приняв у Дзюбы капитанскую повязку, Александр решительно ринулся на передовую. Но грозненцы почтения прославленному бомбардиру выказывать не стали — и без особого напряга довели дело до победы. После удаления Шатова это было не
Виражу только и оставалось, что саркастично констатировать: «Мы всё прос… ли». Грубо, но по факту так и есть: «Зенит» завершает сезон без трофеев.
|7.05.2017 19:00
|Зрители 30673
|основной раунд: 27-й тур
|Санкт-Петербург
|Мирча Луческу
|Рашид Рахимов
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|1
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
- Вышел из игры
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- (к)
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- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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