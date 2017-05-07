«Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» стал 10-кратным чемпионом России по футболу. Это стало известно после того, как петербургский «Зенит» в воскресенье проиграл «Тереку» со счетом 0:1 в матче 27-го тура и потерял шансы догнать
красно-белых, которые прервали 14-летнюю серию без трофеев (в сезоне-2002/03 красно-белые стали обладателями Кубка России) и 16-летнюю серию без чемпионских титулов.
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Шесть титулов на счету ЦСКА, четыре раза чемпионом становился «Зенит», по два раза «Рубин» (Казань) и «Локомотив» (Москва), один раз — «Спартак- Алания» (Владикавказ). Кроме того, «Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР.
В следующем сезоне «Спартак» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Как победитель чемпионата, входящего в топ-7 рейтинга УЕФА,
Вклад Карреры
Итальянец Массимо Каррера стал первым иностранцем, приведшим «Спартак» к чемпионству. Каррера стал четвертым
Каррера пришел в «Спартак» перед началом сезона в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Аленичева. Однако российский специалист был отправлен в отставку уже в начале августа после поражения от кипрского клуба АЕК и вылета из Лиги Европы. Два матча Каррера провел в качестве исполняющего обязанности, после чего был утвержден в должности. На презентации Карреры руководство клуба поставило осторожную задачу — войти в призовую тройку, однако итальянец добавил, что «Спартак» поборется за первое место.
Став главным тренером, Каррера одержал четыре победы подряд, однако во второй половине сентября команда проиграла трижды кряду.
Несмотря на неудачную серию, «Спартак» не расклеился. В
Зимой «Спартак» был активен на трансферном рынке. Из «Амкара» был приобретен защитник Георгий Джикия, спустя 12 лет в команду вернулся спартаковский воспитанник Александр Самедов, а также из «Милана» в Москву перебрался бразильский форвард Луис Адриано. Каждый из них внес свой вклад в общий успех.
Минимальные победы
«Спартак» довольно ровно прошел и весеннюю часть чемпионата, если не считать разгромного поражения в Ростове-
Ровно половину побед (10 из 20) в нынешнем сезоне «Спартак» одержал со счетом 1:0.
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