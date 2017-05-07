«Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу

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Шесть титулов на счету ЦСКА, четыре раза чемпионом становился «Зенит», по два раза «Рубин» (Казань) и «Локомотив» (Москва), один раз — «Спартак- Алания» (Владикавказ). Кроме того, «Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР.

В следующем сезоне «Спартак» выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. Как победитель чемпионата, входящего в топ-7 рейтинга УЕФА, красно-белые будут «посеяны» в первой корзине и на групповом этапе не сыграют с чемпионами Испании, Италии, Англии, Германии, Португалии, Франции, а также с победителем текущего розыгрыша турнира. Последний раз «Спартак» играл в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13 и занял последнее место в группе с «Барселоной» (Испания), «Бенфикой» (Португалия) и «Селтиком» (Шотландия).

Вклад Карреры

Итальянец Массимо Каррера стал первым иностранцем, приведшим «Спартак» к чемпионству. Каррера стал четвертым тренером-иностранцем, приведшим команду к победе в чемпионате России. Трое предыдущих возглавляли «Зенит» — голландец Дик Адвокат (2007), итальянец Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португалец Андре Виллаш-Боаш (2014/15).

Каррера пришел в «Спартак» перед началом сезона в качестве ассистента главного тренера Дмитрия Аленичева. Однако российский специалист был отправлен в отставку уже в начале августа после поражения от кипрского клуба АЕК и вылета из Лиги Европы. Два матча Каррера провел в качестве исполняющего обязанности, после чего был утвержден в должности. На презентации Карреры руководство клуба поставило осторожную задачу — войти в призовую тройку, однако итальянец добавил, что «Спартак» поборется за первое место.

Став главным тренером, Каррера одержал четыре победы подряд, однако во второй половине сентября команда проиграла трижды кряду. Красно-белые вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв в Хабаровске «СКА- Энергии» (0:1), а затем потерпели два поражения в чемпионате — в Москве от «Уфы» (0:1) и в Санкт-Петербурге от «Зенита» (2:4).

Несмотря на неудачную серию, «Спартак» не расклеился. В октябре-ноябре красно-белые выиграли шесть матчей кряду, включая знаковое дерби с ЦСКА (3:1). Когда преимущество над идущим вторым «Зенитом» достигло шести очков, «Спартак» неожиданно потерпел разгромное поражение в Самаре со счетом 0:4. Тем не менее, на зимнюю паузу красно-белые ушли, имея пятиочковый отрыв.

Зимой «Спартак» был активен на трансферном рынке. Из «Амкара» был приобретен защитник Георгий Джикия, спустя 12 лет в команду вернулся спартаковский воспитанник Александр Самедов, а также из «Милана» в Москву перебрался бразильский форвард Луис Адриано. Каждый из них внес свой вклад в общий успех.

Минимальные победы

«Спартак» довольно ровно прошел и весеннюю часть чемпионата, если не считать разгромного поражения в Ростове- на-Дону (0:3). Ключевые победы были одержаны в апреле. С одинаковым счетом 2:1 спартаковцы обыграли своих преследователей — сначала «Зенит», а затем ЦСКА. К ним «Спартак» добавил несколько побед со счетом 1:0, что позволило обеспечить титул за три тура до конца чемпионата.