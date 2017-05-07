Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29673066/
7 мая 2017, 19:55 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«У нас есть дух». Грасия обыграл Семака

Дубль Мийо Цакташа принес «Рубину» первую волевую победу в сезоне.

Дубль <span class=error>Мийо</span> <span class=error>Цакташа</span> принес Рубину первую волевую победу в сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На открытой тренировке за два дня до матча Хави Грасия смотрелся самым несчастным человеком на свете. Он одиноко стоял на газоне, разглядывая свои бутсы, а перед ним три фонтана поливали поле — готовый кадр для драматичного фильма. Победа над «Локомотивом» в гостях не вернула огонь в глаза испанца.

Наверняка он знает, что «Уфу» тренирует Сергей Семак, но понятия не имеет о том, что именно с этим человеком в качестве капитана «Рубин» брал два золота подряд. Да и болельщики называют эту фамилию в качестве приемника испанца на посту тренера чаще остальных.

«Задача на конец сезона — четыре победы», — говорит Грасия. Ему не откажешь в логике — он говорит правильные вещи. Но потом добавляет: «Такая задача ставится на каждый матч, но не всегда получается». В этом весь нынешний «Рубин» — не всегда получается. Точнее и не скажешь.

БЕТОН-АРЕНА

Стадион в городе готов уже не только к Кубку конфедераций, а даже к чемпионату мира. Проблема лишь в том, что для обычных болельщиков это ад. Каждый поход на «Казань Арену» превращается в квест. Не хватает только конвертов на столбах с новыми заданиями. Отсутствие парковки, грубые полицейские, глупые волонтеры — ко всему этому местные зрители уже давно привыкли. Сами они называют «Казань Арену» «стадионом для птиц» или «Бетон-ареной» за полное отсутствие жизни вокруг. Говорят, что на следующую встречу с ЦСКА гайки закрутят еще туже — причина пустых секторов не только в посредственной игре команды.

СЛОВО КАПИТАНА

Футбольные разборки Казани и Уфы еще не так принципиальны, как хоккейные, но подтекст есть. Уступить соседу — последний гвоздь в крышку гроба. С первых минут «Рубин», как и в матче с «Локо», действительно, играл в футбол, а не занимался фитнесом с мячом: видны были осмысленность и отдача. Тем удивительнее выглядел гол Стоцкого на 19-й минуте. «Уфа» грамотно поймала казанцев на ломанной защитной линии, а Санчес проиграл борьбу один в один.

На трибунах последовал уже привычный выдох разочарования. Неужели опять?

Олег Кузьмин пропустил из-за травмы почти год, но вот уже третий матч выводит команду на поле с повязкой. Правый защитник, контракт которого заканчивается в мае, сыграл как настоящий лидер: лез в обводку, прыгал в подкаты, искал острый ход. В одном из эпизодов Кузьмин заработал чистый угловой, но Москалев с помощником не разобрались в ситуации. Капитан «Рубина» «напихал» судьям и через минуту арбитр указал на «точку». В воротах — Беленов, но Цакташ «исполнил Паненку». 1:1.

— Я хотел бить в угол, но Ткачук сказал, мол, давай по центру, — признался полузащитник.

Казань еще ни разу за 27 туров не одерживала волевую победу — время пришло, причем дубль на счету Цакташа. Во втором голе ему также «ассистировал» Ткачук.

«Уфа» не сподобилась на финальный штурм, скорее «Рубин» мог победить крупнее. С приходом тепла расцвел Рочина. Испанец выглядел как исполнитель, купленный за 10 миллионов, а «Уфа» устроила за ним натуральную охоту. За последние 20 минут Москалев показал аж семь желтых карточек! Финальный свисток застал хозяев в атаке.

Ложка хороша к обеду — сезон «Рубин» уже провалил, однако, команду впервые за долгое время провожали аплодисментами. Вопрос о продолжении «испанских приключений» «Рубина» все еще открыт?

После матча Грасия сказал очень важную вещь:

— Команда заработала эту победу. Сейчас я хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. У нашей команды сильный дух.

Следующий матч «Рубин» проведет в Ростове. Объяснят ли Грасии кто такой для Казани Курбан Бердыев?

7.05.2017 16:30 основной раунд: 27-й тур Казань Арена
Рубин 2:1 Уфа
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Грасия Хави Сергей Семак
Голы
37′ Мийо Цакташ 20
53′ Мийо Цакташ (Д. Ткачук) 20
39 Дмитрий Стоцкий (А. Сухов) 19′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Олег Кузьмин (к) 2
70′ Эльмир Набиуллин 3
Ортега Серхио Санчес 6
83′ Руслан Камболов 88
87′ Рифат Жемалетдинов 96
80′ Янн М`Вила 4
Мийо Цакташ 20
90′ Денис Ткачук 31
Карлос Самбрано 25
84′ Рубен Рочина 21
Георгий Махатадзе 70
74′ Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов 25′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
39 Дмитрий Стоцкий 77′
44 Силвестр Игбун
19 Иван Пауревич
13 Азамат Засеев 73′
99 Исламнур Абдулавов
93 Кэтэлин Карп 46′ 36′
60 Владимир Зубарев 73′
98 Иван Обляков 82′
57 Вячеслав Кротов 85′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
5 Угловые 4
11 Фолы 20
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
06 мая

Мощь дня! Хусаинов ответил Луческу!

Приговоренный к смерти. Трагедия вратаря Мюллера

"Овечкину надо запретить играть в Кубке Стэнли из-за травмы Кросби"