«У нас есть дух». Грасия обыграл Семака

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На открытой тренировке за два дня до матча Хави Грасия смотрелся самым несчастным человеком на свете. Он одиноко стоял на газоне, разглядывая свои бутсы, а перед ним три фонтана поливали поле — готовый кадр для драматичного фильма. Победа над «Локомотивом» в гостях не вернула огонь в глаза испанца.

Наверняка он знает, что «Уфу» тренирует Сергей Семак, но понятия не имеет о том, что именно с этим человеком в качестве капитана «Рубин» брал два золота подряд. Да и болельщики называют эту фамилию в качестве приемника испанца на посту тренера чаще остальных.

«Задача на конец сезона — четыре победы», — говорит Грасия. Ему не откажешь в логике — он говорит правильные вещи. Но потом добавляет: «Такая задача ставится на каждый матч, но не всегда получается». В этом весь нынешний «Рубин» — не всегда получается. Точнее и не скажешь.

БЕТОН-АРЕНА

Стадион в городе готов уже не только к Кубку конфедераций, а даже к чемпионату мира. Проблема лишь в том, что для обычных болельщиков это ад. Каждый поход на «Казань Арену» превращается в квест. Не хватает только конвертов на столбах с новыми заданиями. Отсутствие парковки, грубые полицейские, глупые волонтеры — ко всему этому местные зрители уже давно привыкли. Сами они называют «Казань Арену» «стадионом для птиц» или «Бетон-ареной» за полное отсутствие жизни вокруг. Говорят, что на следующую встречу с ЦСКА гайки закрутят еще туже — причина пустых секторов не только в посредственной игре команды.

СЛОВО КАПИТАНА

Футбольные разборки Казани и Уфы еще не так принципиальны, как хоккейные, но подтекст есть. Уступить соседу — последний гвоздь в крышку гроба. С первых минут «Рубин», как и в матче с «Локо», действительно, играл в футбол, а не занимался фитнесом с мячом: видны были осмысленность и отдача. Тем удивительнее выглядел гол Стоцкого на 19-й минуте. «Уфа» грамотно поймала казанцев на ломанной защитной линии, а Санчес проиграл борьбу один в один.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/UfaFc">@UfaFc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 27-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#РубинУфа</a> 0:1 19' Дмитрий Стоцкий <a href="https://t.co/uT9Pakumvs">pic.twitter.com/uT9Pakumvs</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/861218400458211328">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На трибунах последовал уже привычный выдох разочарования. Неужели опять?

Олег Кузьмин пропустил из-за травмы почти год, но вот уже третий матч выводит команду на поле с повязкой. Правый защитник, контракт которого заканчивается в мае, сыграл как настоящий лидер: лез в обводку, прыгал в подкаты, искал острый ход. В одном из эпизодов Кузьмин заработал чистый угловой, но Москалев с помощником не разобрались в ситуации. Капитан «Рубина» «напихал» судьям и через минуту арбитр указал на «точку». В воротах — Беленов, но Цакташ «исполнил Паненку». 1:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcrk">@fcrk</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 27-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#РубинУфа</a> 1:1 37' Мийо Цакташ (Пенальти) <a href="https://t.co/wyVYwh2a0z">pic.twitter.com/wyVYwh2a0z</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/861223932359319552">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Я хотел бить в угол, но Ткачук сказал, мол, давай по центру, — признался полузащитник.

Казань еще ни разу за 27 туров не одерживала волевую победу — время пришло, причем дубль на счету Цакташа. Во втором голе ему также «ассистировал» Ткачук.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! <a href="https://twitter.com/fcrk">@fcrk</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 27-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%A3%D1%84%D0%B0?src=hash">#РубинУфа</a> 2:1 53' Мийо Цакташ (Дубль) <a href="https://t.co/oMiYWkgUjo">pic.twitter.com/oMiYWkgUjo</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/861230992044023808">7 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Уфа» не сподобилась на финальный штурм, скорее «Рубин» мог победить крупнее. С приходом тепла расцвел Рочина. Испанец выглядел как исполнитель, купленный за 10 миллионов, а «Уфа» устроила за ним натуральную охоту. За последние 20 минут Москалев показал аж семь желтых карточек! Финальный свисток застал хозяев в атаке.

Ложка хороша к обеду — сезон «Рубин» уже провалил, однако, команду впервые за долгое время провожали аплодисментами. Вопрос о продолжении «испанских приключений» «Рубина» все еще открыт?

После матча Грасия сказал очень важную вещь:

— Команда заработала эту победу. Сейчас я хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. У нашей команды сильный дух.

Следующий матч «Рубин» проведет в Ростове. Объяснят ли Грасии кто такой для Казани Курбан Бердыев?