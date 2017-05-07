«У нас есть дух». Грасия обыграл Семака
Дубль Мийо Цакташа принес «Рубину» первую волевую победу в сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На открытой тренировке за два дня до матча Хави Грасия смотрелся самым несчастным человеком на свете. Он одиноко стоял на газоне, разглядывая свои бутсы, а перед ним три фонтана поливали поле — готовый кадр для драматичного фильма. Победа над «Локомотивом» в гостях не вернула огонь в глаза испанца.
Наверняка он знает, что «Уфу» тренирует Сергей Семак, но понятия не имеет о том, что именно с этим человеком в качестве капитана «Рубин» брал два золота подряд. Да и болельщики называют эту фамилию в качестве приемника испанца на посту тренера чаще остальных.
«Задача на конец сезона — четыре победы», — говорит Грасия. Ему не откажешь в логике — он говорит правильные вещи. Но потом добавляет: «Такая задача ставится на каждый матч, но не всегда получается». В этом весь нынешний «Рубин» — не всегда получается. Точнее и не скажешь.
Стадион в городе готов уже не только к Кубку конфедераций, а даже к чемпионату мира. Проблема лишь в том, что для обычных болельщиков это ад. Каждый поход на «Казань Арену» превращается в квест. Не хватает только конвертов на столбах с новыми заданиями. Отсутствие парковки, грубые полицейские, глупые волонтеры — ко всему этому местные зрители уже давно привыкли. Сами они называют «Казань Арену» «стадионом для птиц» или «Бетон-ареной» за полное отсутствие жизни вокруг. Говорят, что на следующую встречу с ЦСКА гайки закрутят еще туже — причина пустых секторов не только в посредственной игре команды.
СЛОВО КАПИТАНА
Футбольные разборки Казани и Уфы еще не так принципиальны, как хоккейные, но подтекст есть. Уступить соседу — последний гвоздь в крышку гроба. С первых минут «Рубин», как и в матче с «Локо», действительно, играл в футбол, а не занимался фитнесом с мячом: видны были осмысленность и отдача. Тем удивительнее выглядел гол Стоцкого на 19-й минуте. «Уфа» грамотно поймала казанцев на ломанной защитной линии, а Санчес проиграл борьбу один в один.
На трибунах последовал уже привычный выдох разочарования. Неужели опять?
Олег Кузьмин пропустил
— Я хотел бить в угол, но Ткачук сказал, мол, давай по центру, — признался полузащитник.
Казань еще ни разу за 27 туров не одерживала волевую победу — время пришло, причем дубль на счету Цакташа. Во втором голе ему также «ассистировал» Ткачук.
«Уфа» не сподобилась на финальный штурм, скорее «Рубин» мог победить крупнее. С приходом тепла расцвел Рочина. Испанец выглядел как исполнитель, купленный за 10 миллионов, а «Уфа» устроила за ним натуральную охоту. За последние 20 минут Москалев показал аж семь желтых карточек! Финальный свисток застал хозяев в атаке.
Ложка хороша к обеду — сезон «Рубин» уже провалил, однако, команду впервые за долгое время провожали аплодисментами. Вопрос о продолжении «испанских приключений» «Рубина» все еще открыт?
После матча Грасия сказал очень важную вещь:
— Команда заработала эту победу. Сейчас я хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. У нашей команды сильный дух.
Следующий матч «Рубин» проведет в Ростове. Объяснят ли Грасии кто такой для Казани Курбан Бердыев?
|Грасия Хави
|Сергей Семак
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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