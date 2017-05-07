Игрок «Томи»: Руководство клуба развалило команду, но футболисты могут собой гордиться
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Причина неудачного сезона «Томи» в чемпионате России по футболу в руководстве, а сами игроки могут гордиться тем, что бились до конца. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Алексей Пугин.
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По результатам игр 27-го тура чемпионата томский клуб лишился шансов сохранить место в
Более того, клуб
«Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, — признался Пугин. — Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в
По словам собеседника ТАСС, руководство клуба совсем не общалось с командой. «Конечно, хотелось бы (пообщаться — прим. ТАСС). А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет», — добавил он.
«Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, — отметил полузащитник. — Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство».
«О будущем не думал»
Пугин отметил работу Петракова. «Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно», — сказал он.
Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. «Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем», — прокомментировал информацию полузащитник.
«Томь» вышла в
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