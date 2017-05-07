Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29672804/
7 мая 2017, 19:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Игрок «Томи»: Руководство клуба развалило команду, но футболисты могут собой гордиться

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Причина неудачного сезона «Томи» в чемпионате России по футболу в руководстве, а сами игроки могут гордиться тем, что бились до конца. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник команды Алексей Пугин.

По словам полузащитника Алексея Пугина руководство клуба совсем не общалось с командой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По результатам игр 27-го тура чемпионата томский клуб лишился шансов сохранить место в премьер-лиге на следующий сезон. В декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей, большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду, многие из них разорвали контракты в одностороннем порядке через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Более того, клуб из-за наложенного РФС запрета не мог заявлять новых игроков в зимний регистрационный период, так что главный тренер Валерий Петраков во второй части сезона вынужден был опираться в основном на игроков, ранее выступавших в молодежной команде.

«Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, — признался Пугин. — Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?».

По словам собеседника ТАСС, руководство клуба совсем не общалось с командой. «Конечно, хотелось бы (пообщаться — прим. ТАСС). А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет», — добавил он.

«Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, — отметил полузащитник. — Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство».

«О будущем не думал»

Пугин отметил работу Петракова. «Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно», — сказал он.

Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. «Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем», — прокомментировал информацию полузащитник.

«Томь» вышла в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, заняв третье место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и обыграв в стыковых матчах краснодарскую «Кубань».

Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Кириленко доволен результатами жеребьевки для сборной России в отборе к КМ-2019

Десять к одному: сборная России по хоккею разгромила итальянцев на чемпионате мира

Парк Кубка конфедераций по футболу завершил работу в Сочи