Игрок «Томи»: Руководство клуба развалило команду, но футболисты могут собой гордиться

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По результатам игр 27-го тура чемпионата томский клуб лишился шансов сохранить место в премьер-лиге на следующий сезон. В декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей, большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду, многие из них разорвали контракты в одностороннем порядке через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Более того, клуб из-за наложенного РФС запрета не мог заявлять новых игроков в зимний регистрационный период, так что главный тренер Валерий Петраков во второй части сезона вынужден был опираться в основном на игроков, ранее выступавших в молодежной команде.

«Никто не был готов, но так получилось. В принципе, говорят, что причину надо искать в себе, я ищу, но найти не могу, — признался Пугин. — Все идет от руководства, которое развалило команду. Совсем не понимаю, какой смысл был выходить в премьер-лигу, чтобы так все разрушить?».

По словам собеседника ТАСС, руководство клуба совсем не общалось с командой. «Конечно, хотелось бы (пообщаться — прим. ТАСС). А как еще? Ты выполняешь свою работу, а никто к тебе никогда не подходит и ничего не говорит, только некоторые люди кормят завтраками, а конкретики никакой нет», — добавил он.

«Единственное, в этой ситуации я очень горд и за себя, и за молодых ребят, — отметил полузащитник. — Когда молодые ребята бьются, хочется играть и биться за них, несмотря на то, какое у нас руководство».

«О будущем не думал»

Пугин отметил работу Петракова. «Считаю, Валерий Юрьевич сделал все, что мог. Он многое сделал для нас, стариков, а также для молодых ребят. По крайней мере, по результатам это видно», — сказал он.

Ранее Петраков сообщил, что Пугин имеет предложение от другого клуба. «Честно, пока ничего не знаю. Даже не думал о будущем», — прокомментировал информацию полузащитник.