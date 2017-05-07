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7 мая 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Рубин» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Казанский «Рубин» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Увеличить
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В составе победителей дублем отметился Мийо Цакташ (37-я, с пенальти, 53-я минуты). У проигравших отличился Дмитрий Стоцкий. Для хозяев эта победа стала второй подряд.

В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место, набрав 35 очков, «Уфа» с 36 баллами расположилась строчкой выше.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с «Ростовом», «Уфа» на своем поле примет махачкалинский «Анжи». Обе встречи пройдут 14 мая.

7.05.2017 16:30 основной раунд: 27-й тур Казань Арена
Рубин 2:1 Уфа
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Грасия Хави Сергей Семак
Голы
37′ Мийо Цакташ 20
53′ Мийо Цакташ (Д. Ткачук) 20
39 Дмитрий Стоцкий (А. Сухов) 19′
Составы
Сергей Рыжиков 1
Олег Кузьмин (к) 2
70′ Эльмир Набиуллин 3
Ортега Серхио Санчес 6
83′ Руслан Камболов 88
87′ Рифат Жемалетдинов 96
80′ Янн М`Вила 4
Мийо Цакташ 20
90′ Денис Ткачук 31
Карлос Самбрано 25
84′ Рубен Рочина 21
Георгий Махатадзе 70
74′ Максим Канунников 9
Кристиан Жонатас 22
31 Александр Беленов
33 Александр Сухов 25′
5 Боян Йокич
3 Павел Аликин (к)
4 Алексей Никитин
39 Дмитрий Стоцкий 77′
44 Силвестр Игбун
19 Иван Пауревич
13 Азамат Засеев 73′
99 Исламнур Абдулавов
93 Кэтэлин Карп 46′ 36′
60 Владимир Зубарев 73′
98 Иван Обляков 82′
57 Вячеслав Кротов 85′
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
5 Угловые 4
11 Фолы 20
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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