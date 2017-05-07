«Рубин» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

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В составе победителей дублем отметился Мийо Цакташ (37-я, с пенальти, 53-я минуты). У проигравших отличился Дмитрий Стоцкий. Для хозяев эта победа стала второй подряд.

В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место, набрав 35 очков, «Уфа» с 36 баллами расположилась строчкой выше.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с «Ростовом», «Уфа» на своем поле примет махачкалинский «Анжи». Обе встречи пройдут 14 мая.