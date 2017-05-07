«Рубин» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Казанский «Рубин» одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
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В составе победителей дублем отметился Мийо Цакташ (37-я, с пенальти, 53-я минуты). У проигравших отличился Дмитрий Стоцкий. Для хозяев эта победа стала второй подряд.
В турнирной таблице «Рубин» занимает восьмое место, набрав 35 очков, «Уфа» с 36 баллами расположилась строчкой выше.
В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет с «Ростовом», «Уфа» на своем поле примет махачкалинский «Анжи». Обе встречи пройдут 14 мая.
Главные тренеры
|Грасия Хави
|Сергей Семак
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|20
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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