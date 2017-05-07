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7 мая 2017, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Зенит» — «Терек». Лунев — в воротах, Юсупов — в основе

Тренерский штаб «Зенита» объявил состав на матч 27-го тура РФПЛ против «Терека».

Тренерский штаб Зенита объявил состав на матч 27-го тура <span class=error>РФПЛ</span> против Терека. Увеличить
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Стартовый состав: Лунев, Жирков, Кришито, Иванович, Смольников, Хави Гарсия, Юсупов, Жулиано, Данни, Шатов, Дзюба;.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Новосельцев, Ломбертс, Нету, Эрнани, Цаллагов, Маурисио, Молло, Мак, Джорджевич, Кержаков.

Напомним, матч начнется в 19:00.

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