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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29672345/
7 мая 2017, 17:54 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Бердыев провел переговоры «Краснодаром»

Как стало известно газете «Комсомольская правда Ростов-на-Дону», вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев встретился с руководством «Краснодара».

Как стало известно газете Комсомольская правда Ростов-на-Дону <nobr>вице-президент</nobr> Ростова <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> встретился с руководством Краснодара. Увеличить
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В ходе общения сторон были затронуты вопросы возможного взаимодействия в ближайшем будущем, а именно — по окончании текущего сезона. К слову, у владельца «быков» Сергея Галицкого есть и другие варианты развития клуба (включая академию), помимо Курбана Бекиевича.

Донской клуб испытывает очень серьезные проблемы. Прежние долги перед футболистами, тренерским штабом и персоналом были погашены за счет доходов от матчей еврокубков, но теперь возникли новые задолженности, срок которых составляет несколько месяцев. Титульный спонсор за время успехов «Ростова» в Европе так и не был найден. А не так давно представители регионального правительства высказали мнение продать футбольный клуб за символическую сумму.

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