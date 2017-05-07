Бердыев провел переговоры «Краснодаром»

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В ходе общения сторон были затронуты вопросы возможного взаимодействия в ближайшем будущем, а именно — по окончании текущего сезона. К слову, у владельца «быков» Сергея Галицкого есть и другие варианты развития клуба (включая академию), помимо Курбана Бекиевича.

Донской клуб испытывает очень серьезные проблемы. Прежние долги перед футболистами, тренерским штабом и персоналом были погашены за счет доходов от матчей еврокубков, но теперь возникли новые задолженности, срок которых составляет несколько месяцев. Титульный спонсор за время успехов «Ростова» в Европе так и не был найден. А не так давно представители регионального правительства высказали мнение продать футбольный клуб за символическую сумму.