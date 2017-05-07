Бердыев провел переговоры «Краснодаром»
Как стало известно газете «Комсомольская правда Ростов-на-Дону»,
вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев встретился с руководством «Краснодара».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ходе общения сторон были затронуты вопросы возможного взаимодействия в ближайшем будущем, а именно — по окончании текущего сезона. К слову, у владельца «быков» Сергея Галицкого есть и другие варианты развития клуба (включая академию), помимо Курбана Бекиевича.
Донской клуб испытывает очень серьезные проблемы. Прежние долги перед футболистами, тренерским штабом и персоналом были погашены за счет доходов от матчей еврокубков, но теперь возникли новые задолженности, срок которых составляет несколько месяцев. Титульный спонсор за время успехов «Ростова» в Европе так и не был найден. А не так давно представители регионального правительства высказали мнение продать футбольный клуб за символическую сумму.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter