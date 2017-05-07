У Шалимова большие проблемы. «Краснодар» сенсационно проиграл «Оренбургу»

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ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ

Многие бывали в ситуациях-перевертышах. Когда ты такой весь распрекрасный и уверенный в себе подходил к тому или иному конфликту интересов. Когда ты заранее знал, что победишь, даже если это будет нелегко, что проблема перед тобой, в общем-то, путевая.

Матч «Оренбург» — «Краснодар» как раз из таких. Гости ушли с поля без забитого мяча еще в прошлом туре, а для них голевая засуха даже на тайм — сродни катастрофе. А тут таких четыре, да еще и один из аутсайдеров нарядился в твое комбинационное, состоящее из подыгрышей, стеночек и финтов, обличие.

ВЫЖАТЫЕ ЛИМОНЫ И НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ

У Игоря Шалимова большие проблемы. И это факт. «Краснодар» не создал ни одного момента у ворот «Оренбурга» в первом тайме. Смолов как всегда старался, Каборе с Петровым плыли с ним в одной лодке, но остальные — Жигулев, Классон, Вандерсон, — то ли подошли к игре в статусе выжатых лимонов, то ли хозяева гениально разобрали их на составляющие.

На стандартах «Краснодар» был просто ужасен. Львиную долю подач в штрафную выиграли хозяева. И делали они это не только эффектно, но и эффективно. Шалимов конечно во второй половине встречи предсказуемо попытался перезапустить креативные механизмы, но свежие Подберезкин и Перейра картины не изменили. И даже нецензурная брань с тренерской скамьи не помогла.

Матч с «Оренбургом» еще раз доказал, что при столь интенсивной игре «Краснодару» катастрофически не достает сильных исполнителей. А фамилии выходящих на замену по ходу матча почти любой встречи мы знаем из без проколов: все те же Лаборде, Жоаозиньо и Подберезкин. Чтобы прогрессировать и бороться с лидерами чемпионата на равных, чтобы не оказаться разобранным условным «Ростовом», необходимы усиления. Чтобы не спотыкаться о «Сельту» в начале плей-офф Лиги Европы — тоже.

Футбол Премьер-лига 2016/2017 Тур 27, 7.05.2017, 14:00 1:0 Оренбург Краснодар

ПРИВЕТ ИЗ ЛОНДОНА

К сожалению, «Краснодар» Шалимова так и не научился тактической гибкости. А если ты не «Барселона» или «Реал», она необходима. Ведь лидеры не столь высококлассны, а скамейка как была скромной, так и осталась. В связи с этим задаешься вопросом о профпригодности тренера, спортивном развитии и и реальных амбициях клуба.

Как бы «Краснодар» не превратился в аналог лондонского «Арсенала». С красивым стадионом, привлекательной игрой, четко выстроенной клубной работой, интересной селекцией, перспективными воспитанниками, постоянным участием в еврокубках. Но с отсутствием чемпионских намерений.

Как «Арсенал» умудрился в этом году проиграть «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичу», так и «Краснодар» — «Тереку» и «Оренбургу». И сразу же успехи в матчах с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА не сыграли никакой роли. Повезло, что «Ростов» в этом туре тоже остался ни с чем.