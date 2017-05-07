У Шалимова большие проблемы. «Краснодар» сенсационно проиграл «Оренбургу»
«Краснодар» неожиданно на выезде уступил «Оренбургу» (0:1). О кризисе гостей и подъеме хозяев — в репортаже «Советского спорта».
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Матч «Оренбург» — «Краснодар» как раз из таких. Гости ушли с поля без забитого мяча еще в прошлом туре, а для них голевая засуха даже на тайм — сродни катастрофе. А тут таких четыре, да еще и один из аутсайдеров нарядился в твое комбинационное, состоящее из подыгрышей, стеночек и финтов, обличие.
ВЫЖАТЫЕ ЛИМОНЫ И НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ
У Игоря Шалимова большие проблемы. И это факт. «Краснодар» не создал ни одного момента у ворот «Оренбурга» в первом тайме. Смолов как всегда старался, Каборе с Петровым плыли с ним в одной лодке, но остальные — Жигулев, Классон, Вандерсон, — то ли подошли к игре в статусе выжатых лимонов, то ли хозяева гениально разобрали их на составляющие.
На стандартах «Краснодар» был просто ужасен. Львиную долю подач в штрафную выиграли хозяева. И делали они это не только эффектно, но и эффективно. Шалимов конечно во второй половине встречи предсказуемо попытался перезапустить креативные механизмы, но свежие Подберезкин и Перейра картины не изменили. И даже нецензурная брань с тренерской скамьи не помогла.
Матч с «Оренбургом» еще раз доказал, что при столь интенсивной игре «Краснодару» катастрофически не достает сильных исполнителей. А фамилии выходящих на замену по ходу матча почти любой встречи мы знаем из без проколов: все те же Лаборде, Жоаозиньо и Подберезкин. Чтобы прогрессировать и бороться с лидерами чемпионата на равных, чтобы не оказаться разобранным условным «Ростовом», необходимы усиления. Чтобы не спотыкаться о «Сельту» в начале
ПРИВЕТ ИЗ ЛОНДОНА
К сожалению, «Краснодар» Шалимова так и не научился тактической гибкости. А если ты не «Барселона» или «Реал», она необходима. Ведь лидеры не столь высококлассны, а скамейка как была скромной, так и осталась. В связи с этим задаешься вопросом о профпригодности тренера, спортивном развитии и и реальных амбициях клуба.
Как бы «Краснодар» не превратился в аналог лондонского «Арсенала». С красивым стадионом, привлекательной игрой, четко выстроенной клубной работой, интересной селекцией, перспективными воспитанниками, постоянным участием в еврокубках. Но с отсутствием чемпионских намерений.
Как «Арсенал» умудрился в этом году проиграть «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвичу», так и «Краснодар» — «Тереку» и «Оренбургу». И сразу же успехи в матчах с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА не сыграли никакой роли. Повезло, что «Ростов» в этом туре тоже остался ни с чем.
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