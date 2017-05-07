«Томь» вылетела из Российской футбольной премьер-лиги

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В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата конкурент томичей «Оренбург» обыграл «Краснодар» (1:0). Таким образом, «Томь» (14 очков) за три тура до конца чемпионата потеряла шансы догнать в турнирной таблице «Оренбург» (26) и «Арсенал» (24), которые располагаются соответственно на 13-м и 14-м местах в турнирной таблице, дающих право сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге с третьей и четвертой командами по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Томский клуб впервые пробился в премьер-лигу в 2005 году и сыграл в ней семь сезонов подряд. Лучшим результатом стали восьмые места в сезонах 2006 и 2010 годов. Однако начиная с сезона-2011/12 «Томь» трижды вылетала в ФНЛ. В последний раз томичи вернулись в высший дивизион по итогам прошлого сезона, заняв третье место в ФНЛ и переиграв в стыковых играх краснодарскую «Кубань» (0:1 на выезде и 2:0 дома).

В декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей. Большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду, многие из них сделали разорвали контракты в одностороннем порядке через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Более того, клуб из-за наложенного РФС запрета не мог заявлять новых игроков в зимний регистрационный период, так что главный тренер Валерий Петраков во второй части сезона вынужден был опираться в основном на игроков, ранее выступавших в молодежной команде.