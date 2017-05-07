«Томь» вылетела из Российской футбольной премьер-лиги
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Томская «Томь» потеряла шансы сохранить место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу.
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В воскресенье в матче 27-го тура чемпионата конкурент томичей «Оренбург» обыграл «Краснодар» (1:0). Таким образом, «Томь» (14 очков) за три тура до конца чемпионата потеряла шансы догнать в турнирной таблице «Оренбург» (26) и «Арсенал» (24), которые располагаются соответственно на 13-м и 14-м местах в турнирной таблице, дающих право сыграть в стыковых матчах за право остаться в
Томский клуб впервые пробился в
В декабре стало известно о больших финансовых проблемах томичей. Большинство игроков основного состава, которые не получали зарплату с начала сезона, покинули команду, многие из них сделали разорвали контракты в одностороннем порядке через Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС). Более того, клуб
Уже известны две команды ФНЛ, которые обеспечили себе место в
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