«Оренбург» одержал минимальную победу над «Краснодаром»
«Оренбург» одержал победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура российской
Премьер-Лиги.
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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и закончилась со счётом 1:0.
На 49-й минуте вратарь «горожан» Андрей Синицын чудом успел среагировать на удар головой в упор, но мяч отскочил прямиком на ногу подоспевшему нападающему хозяев Элгуя Лобжанидзе, который со всей силы пробил под перекладину.
«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в таблице РФПЛ. «Краснодар» (45) идёт на четвёртой позиции.
Главные тренеры
|Роберт Евдокимов
|Игорь Шалимов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|5
|10
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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