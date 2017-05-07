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7 мая 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Оренбург» одержал минимальную победу над «Краснодаром»

«Оренбург» одержал победу над «Краснодаром» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги.

Оренбург одержал победу над Краснодаром в матче 27-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и закончилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте вратарь «горожан» Андрей Синицын чудом успел среагировать на удар головой в упор, но мяч отскочил прямиком на ногу подоспевшему нападающему хозяев Элгуя Лобжанидзе, который со всей силы пробил под перекладину.

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в таблице РФПЛ. «Краснодар» (45) идёт на четвёртой позиции.

7.05.2017 14:00 основной раунд: 27-й тур Газовик
Оренбург 1:0 Краснодар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберт Евдокимов Игорь Шалимов
Голы
49′ Элгуджа Лобжанидзе 45
Составы
86′ Александр Руденко 1
Станислав Драгун 50
Владимир Полуяхтов 2
Михаил Сиваков 3
Дмитрий Андреев (к) 15
Элгуджа Лобжанидзе 45
41′ Вадим Афонин 29
Благое Георгиев 40
40′ 90′ Владимир Парняков 9
Дмитрий Ефремов 17
67′ Максим Григорьев 48
Павел Нехайчик 13
74′ Роман Воробьев 5
Сергей Бреев 23
88 Андрей Синицын
12 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский 51′
15 Илья Жигулев
77 Шарль Каборе
90 Федор Смолов 38′
98 Сергей Петров 77′
21 Рикардо Лаборде
16 Виктор Классон 69′
11 Вячеслав Подберезкин
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 55′ 39′
33 Маурисио Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 5
10 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 3
5 Угловые 4
20 Фолы 21
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Сергей Суховерхов (Воронеж, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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