«Оренбург» одержал минимальную победу над «Краснодаром»

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Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и закончилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте вратарь «горожан» Андрей Синицын чудом успел среагировать на удар головой в упор, но мяч отскочил прямиком на ногу подоспевшему нападающему хозяев Элгуя Лобжанидзе, который со всей силы пробил под перекладину.

«Оренбург» набрал 26 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в таблице РФПЛ. «Краснодар» (45) идёт на четвёртой позиции.