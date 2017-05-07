Пока журналисты ждали Массимо Карреру в зале для пресс-конференций, в раздевалке «Спартака» разворачивалась знаменитая сцена из фильма «Американцы». Только вместо Алека Болдуина — разгневанный итальянский тренер, а вместо несчастных агентов по продаже недвижимости — несчастные же футболисты, оказавшиеся в эпицентре стихии. Разнос был такой, что, наверное, тряслись стены — Каррера сразу на всех языках разбирал только что завершившийся матч и указывал своим подопечным на ошибки.

«Спартак» вышел на поле с твердым убеждением, что три очка уже в кармане — мало того что томские школьники в футбол играть не умеют, так некоторые из них наверняка будут ходить по полю, уткнувшись в учебник, — ЕГЭ не за горами. А те, что без учебников, увидев заполненную 45-тысячную арену, оцепенеют, а может, даже упадут в обморок. Вот мы их, уязвимых, на голом классе и возьмем. Обижать особо не будем — дети все-таки. Да и самим надо бы силы поберечь — играть с короной на голове ох как непросто!

Так оно и получилось. «Спартаку» вполне хватало класса, чтобы, играя в темпе черепахи Тортилы, создавать голевые моменты один за другим. А все потому, что у него есть поставленная атакующая игра. Уровень соперника не имеет большого значения — игра или есть, или ее нет. Если ее нет, то ничего не получится даже против молодежки дубля клуба ПФЛ. А «Спартак» нанес 21 удар по воротам. То, что не залетело, — проблема реализации, а не организации командной игры. Не будь организации — не было бы и моментов.

Другое дело, что так называемые томские школьники — понятно, что никакие они не школьники, этот образ придуман комментаторами, — в обморок не упали, а учебники оставили в раздевалке. Они вышли биться в самом главном матче их жизни. Кто из этих парней еще раз сыграет в Москве на заполненной арене с самим «Спартаком», да при миллионной телевизионной аудитории? Возможно, кто-то и сыграет. Но для большинства этот матч останется пиком карьеры. Вот и вышли сражаться, чтобы запомнили.

А «Спартак», визуально легко проникая в штрафную площадь «Томи», никак не мог забить с игры. Он весьма уверенно владел мячом, плел, как и всегда, комбинационную паутину и вообще оставался самим собой — но только до решающего момента. Как только надо было поставить точку — исполнить последний пас или уверенно пробить, начиналось дуракаваляние. Пижонство, эгоизм и полный «расслабон». Причина очевидна: на игру многие футболисты не настроились. А сделать это по ходу матча невозможно.

Чего у «Спартака» действительно нет, так это поставленной игры в обороне. Полагая, что «Томь» закроется и не будет контратаковать, красно-белые большими силами выходили на чужую половину поля, оставляя в тылу только центральных защитников. И не всегда успевали перестраиваться после потери мяча. Провалились опорники и фулбеки, полыхал левый фланг… Когда перенаселенная Земля начнет задыхаться, люди из пустыней отправятся осваивать фланг Комбарова — огромная зеленая безлюдная территория!

Примерно это и объяснял Каррера в раздевалке, пока журналисты готовили свои острые вопросы. Главная ошибка заключалась в том, что ему не удалось достучаться до игроков, объяснить им, что примерять корону еще рано, и что матч предстоит тяжелый, несмотря на мрак и сырость подвала турнирной таблицы, в котором обитает «Томь». Каррера словно чувствовал неладное — еще до стартового свистка в интервью телеканалу «Наш Футбол» он сказал: «Это самый сложный матч и нужно подойти к нему правильно».

Хотя это было не предчувствие, а скорее опыт. «Спартак» уже приучил: время от времени с ним происходит что-то необъяснимое, он почему-то очень медленно восстанавливается эмоционально. После «Зенита» был «Ростов», а после ЦСКА — «Томь». А еще была Самара после очень длинной победной серии. Во всех случаях «Спартак» предстал каким-то потерянным, выхолощенным, грузным, психологически уставшим. Каррера потому и был так зол, что эти сбои повторяются, и он пока не в силах что-либо сделать….

Никакой трагедии, конечно, нет. И даже наоборот — при желании можно обнаружить плюсы: немотивированный, передвигавшийся пешком по полю «Спартак» создал больше моментов, чем ЦСКА и «Зенит» весной с этим же соперником. Но, безусловно, тревожит эта, если можно так сказать, психологическая неустойчивость команды. С одной стороны, это можно понять: сложно настроиться на матч с аутсайдером, когда де-факто ты уже чемпион — тут не установка нужна, а гипноз. А с другой — так, братцы, не пойдет.

Что ж, скоро межсезонье. И Каррера уже знает, что, помимо чисто футбольных моментов, надо подправить.