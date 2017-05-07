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7 мая 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Каррера не стал общаться с игроками «Спартака» после матча с «Томью»

По информации «Чемпионата», главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча с «Томью» не только проигнорировал журналистов в пресс-центре, но и не стал общаться с игроками в раздевалке.

По информации Чемпионата главный тренер Спартака <span class=error>Массимо</span> <span class=error>Каррера</span> после матча с <span class=error>Томью</span> не только проигнорировал журналистов в <nobr>пресс-центре</nobr> но и не стал общаться с игроками в раздевалке. Увеличить
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© РИА "Новости"

Матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь» состоялся 6 мая в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол был забит Квинси Промесом на 15-й минуте с пенальти. Каррера остался недоволен своей командой и сразу после финального свистка стремительно ушёл в подтрибунное помещение, не выйдя на поле к игрокам, как он обычно делает.

6.05.2017 19:00 Зрители 42070 основной раунд: 27-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Томь
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Валерий Петраков
Голы
15′ Квинси Промес 10
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Георгий Джикия 14
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Роман Зобнин 47
Денис Глушаков (к) 8
Лукас Мартинс Фернанду 11
58′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
62′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
1 Алексей Солосин
4 Анте Пульич
84 Антон Митерев 33′
18 Артем Попов
7 Павел Голышев (к)
17 Алексей Пугин
97 Александр Соболев 29′
92 Валерий Чуперка
69 Марк Карымов 46′
89 Дмитрий Осипов
87 Дмитрий Сасин 84′
65 Руслан Салахутдинов
98 Никита Гвинейский 70′ 30′
88 Даниил Большунов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
10 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
5 Угловые 5
15 Фолы 14
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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