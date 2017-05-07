Каррера не стал общаться с игроками «Спартака» после матча с «Томью»

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Матч 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь» состоялся 6 мая в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол был забит Квинси Промесом на 15-й минуте с пенальти. Каррера остался недоволен своей командой и сразу после финального свистка стремительно ушёл в подтрибунное помещение, не выйдя на поле к игрокам, как он обычно делает.